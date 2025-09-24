به گزارش ایلنا، همزمان با ابلاغ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مقررات جدید بهداشتی و محیط‌زیستی آرامستان‌ها در سطح کشور به‌روزرسانی و ابلاغ شد.

همچنین طی جلسه‌ای، دستورالعمل جدید اجرایی این مقررات با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شیراز و سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز مورد بررسی قرار گرفت.

رضا جاوید در این جلسه با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی در آرامستان‌های سطح شهر شیراز، به‌ویژه آرامستان‌های محله‌ای، از تشدید نظارت‌ها با همکاری مراکز بهداشت و اداره محیط‌زیست شیراز خبر داد و اظهار کرد: با همکاری و همراهی دستگاه‌های مرتبط طی یک‌سال گذشته تاکنون، شاهد افزایش و تشدید نظارت‌ها بر امور بهداشتی آرامستان‌های شهر شیراز بوده‌ایم.

وی افزود: مطابق قوانین، در راستای جلوگیری از اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته می‌شوند، فعالیت غسالخانه‌های تمامی آرامستان‌های سطح شهر ممنوع بوده و خدمات به متوفیان صرفاً در آرامستان بهشت احمدی صورت می‌پذیرد.

جاویدی یادآور شد: آرامستان‌های محله‌ای سطح شهر در گذشته خارج از محیط شهر و در کنار محلات ایجاد شده‌اند که اکنون با توسعه شهر، افزایش شهرک‌ها و گسترش بافت مسکونی، در کنار محلات قرار گرفته‌اند. بنابراین، با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، محدودیت‌هایی برای فعالیت آنان اعمال شده و خدمات باید به آرامستان مرکزی و بزرگ شهر، یعنی آرامستان بهشت احمدی، منتقل شود.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز تصریح کرد: تجمیع خدمات در آرامستان بهشت احمدی با هدف اعمال و تشدید نظارت‌ها، تسهیل در ارائه خدمت، تعریف فرآیندهای مرتبط با امور متوفیان و رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آرامستان بهشت احمدی براساس استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی فعالیت می‌کند و به‌طور مستمر مورد پایش و بازدیدهای دوره‌ای حوزه بهداشت و محیط‌زیست قرار می‌گیرد تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، خدمات خود را ارائه دهد.

