رئیس سازمان آتشنشانی شیراز خبرداد؛
شناسایی ۸۵۴ ساختمان ناایمن در شیراز/ لیست به دادستانی ارسال شد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: ۸۵۴ ساختمان در شهر بهعنوان ناایمن شناسایی شدهاند که شامل مجتمعهای مسکونی، تجاری و آموزشی است. گزارشهای مستند به دادستانی ارائه شده و این ساختمانها ملزم به رفع نواقص ایمنی هستند.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور امروز چهارشنبه ۲مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران عیدیپور از پاساژها و مراکز تجاری قدیمی بهعنوان نمونههایی از بناهای پرخطر نام برد و افزود: بخش زیادی از این اماکن، ساختمانهای قدیمی هستند که نیازمند ایمنسازی فوریاند که در میان آنها میتوان به پاساژ ولیعصر، مجتمع تجاری بحرین، پاساژ مسعود، پاساژ دشتی و برخی مجتمعهای تجاری اطراف میدان شهدا اشاره کرد.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز خاطرنشان کرد: برخی از این ساختمانها فاقد ارزیابی نهایی مهندسی بوده و بدون تأیید ایمنی در حال بهرهبرداری هستند؛ وضعیتی که میتواند در صورت بروز حادثه به فاجعهای انسانی منجر شود.
وی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۳ هزار و ۷۰ حادثه در این شهر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
عیدیپور با بیان اینکه بیشترین مأموریتهای آتشنشانی مربوط به حوادث آسانسور بوده، گفت: در ۵ ماه نخست سال گذشته ۶۸۷ مورد مأموریت در این زمینه ثبت شده بود، در حالی که امسال این رقم به ۲۷۹۰ مورد رسیده و بیش از چهار برابر شده است.
به گفته رئیس سازمان آتشنشانی شیراز، در پنج ماهه ابتدایی امسال ۳۵۷ مورد آتشسوزی در ارتفاعات اطراف شهر رخ داده که نسبت به ۱۳۹ مورد سال گذشته حدود ۲.۵ برابر افزایش داشته است.
وی عمده این حریقها را ناشی از عوامل انسانی و در بسیاری موارد عمدی عنوان کرد و افزود: صعبالعبور بودن مسیرها، تراکم پوشش گیاهی و وزش باد عملیات مهار حریق را بسیار دشوار میکند.
۳۴ عملیات در ۱۲ روز جنگ
عیدیپور با اشاره به عملکرد آتشنشانان شیراز در دوازده روز جنگ اخیر گفت: در این مدت ۳۴ عملیات مرتبط با پیامدهای جنگی انجام شد و ۳۸۱ آتشنشان و چندین دستگاه خودروی سنگین درگیر مأموریت بودند. همچنین ۱۰ نفر از نیروهای آتشنشانی شیراز به تهران اعزام شدند تا در عملیات آواربرداری مشارکت کنند.
وی تأکید کرد: ظرف ۱۲ ساعت نخست پس از فراخوان، تیم اعزامی شیراز به تهران رسید که نشاندهنده روحیه ایثار و مسئولیتپذیری آتشنشانان است.
نوسازی تجهیزات و افزایش بودجه
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجهیزات و زیرساختها اظهار داشت: طی سالهای اخیر روند نوسازی خودروها و تجهیزات امدادی شتاب گرفته و اعتبار تخصیصی در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است. امسال نیز بودجه مصوب ۲۵۰ میلیارد تومان است که تلاش میشود با متمم، این رقم افزایش یابد.
عیدیپور از اجرای طرح جامع توسعه ایستگاههای آتشنشانی خبر داد و گفت: در همین راستا ۵ ایستگاه جدید در مناطق بنیهاشمی، عدالت، سپاسی، هویزه و صیاد شیرازی در حال ساخت است و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری ۳ ایستگاه به بهرهبرداری برسد.
بازسازی ایستگاههای قدیمی
وی افزود: همزمان با توسعه ایستگاههای جدید، ۶ ایستگاه قدیمی شامل ایستگاه شماره یک، بخشی از ایستگاه شش و چند ایستگاه در مناطق گلستان و نیایش تخریب و بازسازی میشوند. برای این پروژهها ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
عیدیپور به خرید تجهیزات مدرن اشاره کرد و گفت: بهزودی خودرو نردبان ۵۶ متری وارد چرخه عملیاتی خواهد شد و همچنین استفاده از پهپاد و رباتهای آتشنشان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به تشریح آخرین وضعیت تجهیزات، زمان رسیدن به محل حوادث، ایمنی ساختمانها و برنامههای توسعهای این سازمان پرداخت.
بهروزرسانی تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین
عیدیپور با بیان اینکه تجهیزاتی با ارزش ۱۱ هزار دلار برای اجرای عملیات در ارتفاع ۳۵ متری خریداری و بهروزرسانی شده است تصریح کرد: در حال حاضر استفاده از رباتها و پهپادهای آتشنشان در دستور کار قرار گرفته تا عملیات در محیطهای پرخطر بدون حضور مستقیم نیروها انجام شود.
به گفته وی، این فناوریها در حوادث سنگین گذشته کارایی خود را نشان دادهاند و در شیراز نیز بهطور مرحلهای وارد چرخه عملیاتی خواهند شد.
کاهش زمان رسیدن به محل حادثه
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز با اشاره به استاندارد جهانی ٤تا ٦دقیقه برای حضور در محل حادثه گفت: در حال حاضر میانگین زمان عملیات در شیراز ۵دقیقه است.
وی تأکید کرد: با احداث ایستگاههای جدید و خرید خودروهای سنگین و نیمهسنگین، این زمان کاهش خواهد یافت.
عیدیپور همچنین فرهنگ رانندگی شهروندان را یکی از عوامل مؤثر بر سرعت عملیات دانست و خواستار همکاری مردم در مسیر حرکت خودروهای امدادی شد.
وی با بیان اینکه بالگردهای آتشنشانی در سطح کشور در اختیار وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشوری است، افزود: برای شهرهایی مانند شیراز فعلاً بالگرد پیشبینی نشده و تمرکز بیشتر بر استفاده از رباتها و تجهیزات نوین خواهد بود.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در ادامه از بازدید گسترده آتشنشانی شیراز از مراکز درمانی و آموزشی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۴۸۵ مرکز بیمارستانی، صنعتی و درمانی و نزدیک به ۵۴۰ مدرسه از نظر ایمنی بررسی شده است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه همکاری مؤثری داشته و برای ارتقای ایمنی بیمارستانها اقدامات مشترک صورت گرفته است.
حادثه ورزشگاه پارس
وی درباره حادثه اخیر در ورزشگاه پارس توضیح داد: سازهای که دچار سقوط شد سالها مورد استفاده قرار نگرفته بود و در حین بهرهبرداری مجدد این مشکل رخ داد. خطاهای انسانی میتوانند حتی در سازههای ایمن نیز حادثهآفرین باشند و باید بهرهبرداری اصولی در اولویت قرار گیرد.
عیدیپور وضعیت ایمنی بازار وکیل شیراز را نیازمند توجه ویژه دانست و گفت: بیش از ۲۷۰ هشدار ایمنی برای این مجموعه صادر شده و اولویت شهرداری و آتشنشانی، ایمنسازی کامل این بخش تاریخی و پرجمعیت است.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز با اشاره به عملیات غواصی و کشف اجساد در حوادث آبی گفت: این مأموریتها جزو سختترین و پرخطرترین عملیاتهاست و نیاز به نیروهای آموزشدیده دارد.
وی درباره حادثه اخیر که منجر به شهادت یکی از غواصان آتشنشانی شد، اظهار داشت: علت دقیق در دست بررسی پزشکی قانونی است و سازمان پیگیر احقاق حقوق شهید و خانواده او خواهد بود.
عیدیپور در پایان با تأکید بر اینکه خط قرمز آتشنشانی حفظ جان مردم است، افزود: لازم است مجلس و دولت حمایتهای قانونی و بیمهای بیشتری برای آتشنشانان در نظر بگیرند تا در صورت وقوع حوادث منجر به آسیب یا شهادت، از حقوق کامل برخوردار شوند.