دورکاری کارمندان استان گلستان در روزهای پنجشنبه

به گزارش ایلنای گلستان، بر اساس تصمیم اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری استان و با موافقت استاندار گلستان فعالیت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، نظامی و انتظامی در روزهای پنجشنبه بصورت دورکاری خواهد بود.

در تابستان امسال هم برای صرفه‌جویی در مصرف برق و مدیریت بهینه انرژی، روزهای پنج‌شنبه برای دستگاه‌های اجرایی گلستان تعطیل اعلام شده بود.

