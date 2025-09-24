دورکاری کارمندان استان گلستان در روزهای پنجشنبه
روزهای ۵ شنبه کارمندان دولت در گلستان بجز دستگاههای خدمات رسان دور کاری میکنند.
به گزارش ایلنای گلستان، بر اساس تصمیم اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری استان و با موافقت استاندار گلستان فعالیت کارمندان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای خدماترسان، امدادی، نظامی و انتظامی در روزهای پنجشنبه بصورت دورکاری خواهد بود.
در تابستان امسال هم برای صرفهجویی در مصرف برق و مدیریت بهینه انرژی، روزهای پنجشنبه برای دستگاههای اجرایی گلستان تعطیل اعلام شده بود.