خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمال کشور هم‌زمان با تعطیلات پایان هفته

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمال کشور هم‌زمان با تعطیلات پایان هفته
کد خبر : 1690874
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس‌راه مازندران از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–مشهد از روز چهارشنبه ۲ مهر تا صبح شنبه ۵ مهر خبر داد. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تردد موتورسیکلت، تریلر، کامیون و کامیونت و اجرای طرح‌های یک‌طرفه مقطعی در صورت افزایش حجم ترافیک خواهد بود.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت جوی ابری و بارانی و ترافیک روان اما پرحجم در محورهای شمالی کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در ایام تعطیلات پایان هفته خبر داد.

وی افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود. البته موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری از این ممنوعیت مستثنی هستند.

رئیس پلیس‌راه مازندران گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (۲ و ۳ مهر)، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت بنا به صلاحدید مأموران پلیس‌راه اعمال خواهد شد. همچنین در روز جمعه ۴ مهر، محدودیت قطعی تردد برای انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس آغاز می‌شود و از ساعت ۱۰:۰۰، انسداد کامل از پل زنگوله به سمت چالوس اعمال خواهد شد.

از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و از ساعت ۲۴:۰۰، طرح به پایان رسیده و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد؛ در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه ممکن است زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا گردد.

وی افزود: در محور هراز نیز، در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۳ و ۴ مهر) اعمال خواهد شد.

سرهنگ عبادی گفت: همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محورهای کرج–چالوس و هراز کماکان ممنوع است. به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محور هراز از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه (۲، ۳ و ۴ مهر) ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کرده و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی