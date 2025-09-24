سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت جوی ابری و بارانی و ترافیک روان اما پرحجم در محورهای شمالی کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در ایام تعطیلات پایان هفته خبر داد.

وی افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود. البته موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری از این ممنوعیت مستثنی هستند.

رئیس پلیس‌راه مازندران گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (۲ و ۳ مهر)، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت بنا به صلاحدید مأموران پلیس‌راه اعمال خواهد شد. همچنین در روز جمعه ۴ مهر، محدودیت قطعی تردد برای انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس آغاز می‌شود و از ساعت ۱۰:۰۰، انسداد کامل از پل زنگوله به سمت چالوس اعمال خواهد شد.

از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و از ساعت ۲۴:۰۰، طرح به پایان رسیده و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد؛ در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه ممکن است زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا گردد.

وی افزود: در محور هراز نیز، در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۳ و ۴ مهر) اعمال خواهد شد.

سرهنگ عبادی گفت: همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محورهای کرج–چالوس و هراز کماکان ممنوع است. به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محور هراز از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه (۲، ۳ و ۴ مهر) ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کرده و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

