منوچهر حبیبی روز چهارشنبه دوم مهرماه در نشست بررسی توسعه کشت و فرآوری چغندر قند، با اشاره به رشد چشمگیر کشت این محصول در غرب استان، بر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای فرآوری آن تأکید کرد و گفت: «نیازمند احداث کارخانجات جدید قند در استان هستیم و این موضوع دیگر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

وی با اشاره به سامانه گرمسیری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به استان، افزود: «منابع آبی این طرح پایدار بوده و حداقل برای ۲۰ سال آینده قابل اتکا است. این مزیت بزرگ، انگیزه کشاورزان برای کشت محصولات اقتصادی به‌ویژه چغندر قند را چند برابر کرده است.»

استاندار کرمانشاه ارتقای جایگاه استان در تولید چغندر قند را یک دستاورد مهم دانست و تصریح کرد: «افزایش تولید این محصول علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان، رتبه استان را در تولید این محصول استراتژیک به جایگاه‌های برتر کشور رسانده است.»

حبیبی با تأکید بر ضرورت احداث کارخانه‌های سوم و چهارم قند در استان گفت: «با روند رو به رشد کشت چغندر قند، ناگزیر به راه‌اندازی واحدهای جدید هستیم. این موضوع در سفر رئیس‌جمهور نیز مطرح شده و استان آمادگی کامل برای جانمایی و اجرای این پروژه‌ها را دارد.»

وی همچنین توسعه و افزایش ظرفیت کارخانجات موجود بیستون و اسلام‌آبادغرب را اقدامی کوتاه‌مدت اما حیاتی خواند و از مدیران این واحدها خواست این مسئله را در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه بر همکاری با کارخانجات خارج از استان نیز تأکید کرد و یادآور شد: «سال گذشته بخشی از محصول کشاورزان استان توسط کارخانجات دیگر استان‌ها جذب شد و امسال هم باید این روند ادامه یابد تا هیچ محصولی روی زمین نماند.»

استاندار کرمانشاه توسعه کشت و فرآوری چغندر قند را موتور محرکی برای افزایش درآمد کشاورزان، رونق اقتصادی و تحول شاخص‌های توسعه در استان توصیف کرد و گفت: «با عزم و همکاری همه دستگاه‌ها، کرمانشاه می‌تواند در این حوزه به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابد.»

در ادامه این نشست، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به استقبال کم‌نظیر کشاورزان از کشت چغندر قند، اعلام کرد: «در حال حاضر سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندر در استان تولید می‌شود که ارزشی بالغ بر دو همت برای کشاورزان ایجاد کرده است.»

وی انتقال کشت از بهاره به پاییزه در مناطق گرمسیری را یک اقدام کلیدی در افزایش بهره‌وری و استفاده از آب سبز دانست و افزود: «با حمایت استاندار و همراهی مسئولان، پیگیری‌های لازم برای احداث کارخانه‌های سوم و چهارم قند در استان آغاز شده و به‌زودی شاهد کلنگ‌زنی این واحدها خواهیم بود.»

