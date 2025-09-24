تقویت مهارتآموزی با همکاری مشترک فنی و حرفهای و شهرداری کرج
تفاهمنامه آموزشی با هدف توسعه همکاریهای مشترک و تقویت مهارتآموزی با همکاری مشترک مرکز آموزش فنی و حرفهای و شهرداری کرج به امضا رسید.
به گزارش ایلنا از البرز، تفاهمنامه همکاری آموزشی با هدف توسعه همکاریهای مشترک میان اداره کل مرکز آموزش فنی و حرفهای و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج به امضا رسید.
این تفاهمنامه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، توسط بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز و امیر اشتری معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج امضا شد.
بر اساس این توافق؛ طرفین در حوزههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی، آموزشی، ورزشی و رفاهی همکاری خواهند کرد.
از جمله محورهای اصلی این همکاری میتوان به برگزاری نشستها، همایشها، رویدادها و جشنوارههای مشترک، بهرهبرداری متقابل از اماکن، زیرساختها و امکانات موجود، اجرای طرحها و برنامههای پژوهشی، آموزشی و ترویجی و همچنین استفاده از ظرفیتهای رسانهای، تبلیغاتی و مردمی برای ارتقای مسئولیت اجتماعی اشاره کرد.
امضاى این تفاهمنامه گامی مهم در راستای بهرهمندى از حداکثر ظرفیتهاى موجود و ارائه خدمات اثربخش به شهروندان کرجی به شمار مىرود.