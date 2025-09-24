خبرگزاری کار ایران
حادثه واژگونی اتوبوس همدان به کرمان با ۲ فوتی برجای گذاشت

حادثه واژگونی اتوبوس همدان به کرمان با ۲ فوتی برجای گذاشت
کد خبر : 1690847
سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان گفت: واژگونی اتوبوس همدان به کرمان در محور نایین - اردستان استان اصفهان ۲ کشته و ۲۶ زخمی برجا گذاشت که سه نفر از مصدومان توسط اورژانس هوایی به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، علیرضا زمانپور روز چهارشنبه افزود: ساعت ۷ و ۷ دقیقه صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری از مبدا همدان به مقصد کرمان در محور نایین به اردستان گزارش شد.

وی اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۶ واحد امدادی آمبولانس به محل اعزام شدند.

 

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان افزود: این حادثه ۲ فوتی و ۲۶ مصدوم برجا گذاشت که با تلاش کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه در صحنه انجام و مصدومان به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شدت حادثه، اتوبوس آمبولانس و بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شدند و تا این لحظه سه مصدوم توسط اورژانس هوایی به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل شده و اتوبوس آمبولانس نیز در حال انتقال هشت مصدوم دیگر از نایین به اصفهان است.

زمانپور افزود: مصدومان شامل ۲۰ خانم و سه نفر آقا و سه نفر کودک هستند و فوتی ها هم ۲ نفر خانم ۵۹ و ۶۱ ساله بودند.

وی ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی اورژانس در این حادثه، تأکید کرد: آمادگی کامل واحدهای امدادی زمینی، هوایی و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی، امکان پاسخ سریع و مدیریت مؤثر در چنین حوادث گسترده‌ای را فراهم کرده است.

شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع است.

