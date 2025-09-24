دورکاری دستگاه های اجرایی استان اردبیل در پنج شنبه ها
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت:دورکاری پنجشنبه های دستگاه های اجرایی استان اردبیل با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و با هدف صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی و نیز ارتقای بهره وری منابع ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، عزیز حبیبی درباره ساعت کاری دستگاههای اجرایی در سایر روزهای هفته نیز اظهار کرد: مطابق اطلاعیه قبلی، ساعات فعالیت ادارات از راس ساعت ۷ صبح تا دقیقا ۱۴:۳۰ ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین شده است.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل به گونهای برنامهریزی نمایند تا کارهای ارباب رجوع در پنج روز نخست هفته انجام گیرد و دورکاری روز پنجشنبه خللی در خدمترسانی به هماستانیهای عزیز ایجاد نکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در خصوص نحوه فعالیت بانکها بیان کرد که نحوه فعالیت بانکهای استان تابع دستورالعمل و بخشنامههای شورای هماهنگی بانکهای کشور خواهد بود.
حبیبی بیان کرد: همچنین فعالیت بخشهای قضایی استان اردبیل بر اساس دستورالعمل اختصاصی صادر شده از سوی دادگستری استان خواهد بود.