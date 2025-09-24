خبرگزاری کار ایران
دورکاری دستگاه های اجرایی استان اردبیل در پنج شنبه ها

دورکاری دستگاه های اجرایی استان اردبیل در پنج شنبه ها
کد خبر : 1690834
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت:دورکاری پنجشنبه های دستگاه های اجرایی استان اردبیل با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و نیز ارتقای بهره وری منابع ادامه دارد.

به گزارش ایلنا،  عزیز حبیبی درباره ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در سایر روزهای هفته نیز اظهار کرد: مطابق اطلاعیه قبلی، ساعات فعالیت ادارات از راس ساعت ۷ صبح تا دقیقا ۱۴:۳۰ ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین شده است.

وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا کارهای ارباب رجوع در پنج روز نخست هفته انجام گیرد و دورکاری روز پنجشنبه خللی در خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌های عزیز ایجاد نکند.  

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها بیان کرد که نحوه فعالیت بانک‌های استان تابع دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌های کشور خواهد بود.

حبیبی بیان کرد: همچنین فعالیت بخش‌های قضایی استان اردبیل بر اساس دستورالعمل اختصاصی صادر شده از سوی دادگستری استان خواهد بود.

