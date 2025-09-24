اهدای اعضای بدن دانشآموز البرزی در نخستین روز سال تحصیلی/ چهار بیمار زندگی دوباره یافتند
در اقدامی ایثارگرانه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، اعضای بدن «نهال جهانشاهلو» دانشآموز هشتساله اهل ماهدشت البرز که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش به چهار بیمار نیازمند اهدا شد؛ اقدامی که تلخی فقدان او را به امیدی تازه برای چند خانواده تبدیل کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، نهال جهانشاهلو که با حادثهای ناگوار دچار ضربه مغزی و مرگ مغزی شده بود، در حالی فرصت نشستن بر نیمکت مدرسه را نیافت که خانوادهاش با تصمیمی شجاعانه و انساندوستانه، رضایت به اهدای اعضای بدن او دادند.
اعضای حیاتی این دانشآموز شامل قلب، کبد و کلیهها با نهایت دقت توسط تیم تخصصی برداشت و به بیماران در انتظار پیوند اهدا شد؛ بیمارانی که اکنون با نفس تازهای به زندگی بازگشتهاند.
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی البرز با تجلیل از این اقدام خداپسندانه، یاد و خاطره نهال کوچک را گرامی داشتند و بر ضرورت گسترش فرهنگ اهدای عضو به عنوان جلوهای از عشق به همنوع تأکید کردند.
این رویداد تلخ اما امیدبخش، بار دیگر اهمیت تصمیم خانوادهها در لحظات دشوار را یادآور شد؛ تصمیمی که میتواند مرگ یک عزیز را به تولدی دوباره برای بیماران نیازمند بدل کند.
نهال جهانشاهلو اگرچه نخستین روز مدرسه را تجربه نکرد، اما با اهدای اعضای بدنش درسی ماندگار از ایثار و انسانیت به جامعه آموخت؛ درسی که برای همیشه در حافظه مردم استان البرز و ایران باقی خواهد ماند.