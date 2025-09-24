مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی:
کشاورزی دانشبنیان؛ میراث تمدن و کلید توسعه پایدار ایران
مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشینه درخشان تمدنی ایران و شاهکارهای مهندسی گذشتگان بر ضرورت بهرهگیری از دانش و فناوری نوین در کشاورزی تأکید کرد وکشاورزی دانشبنیان را راهی برای عبور از چالشهای قرن ۲۱ و تحقق امنیت غذایی و اقتدار ملی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالله موموندی روز چهارشنبه در همایش طلایهداران تولیدات کشاورزی مازندران با اشاره به سابقه تمدنی درخشان ایران و دستاوردهای شگرف در حوزههای مختلف ازجمله مهندسی قنات و مقاومت در برابر چالشها، بر لزوم بهکارگیری دانش و فناوری نوین در کشاورزی تأکید کرد و این رویکرد را کلید توسعه پایدار و تحقق اقتصاد دانشبنیان در این بخش حیاتی دانست.
وی ضمن یادآوری قدمت چهارهزارساله تمدن ایران، به شاهکارهای مهندسی گذشتگان اشاره کرد و گفت: ایرانیان باستان، تنها در عرض چند سال مسافتی معادل فاصله زمین تا کره ماه را برای حفر قنات طی کردهاند. این دستاورد عظیم که با فنّاوری آن دوران به انجام رسیده، نشان از هوش، خلاقیت و پشتکار بینظیر مردمان این سرزمین دارد.
مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، با استناد به دعای پادشاهان گذشته برای مصونیت از خشکسالی، دشمن و دروغ، بر درک عمیق آنان از چالشهای طبیعی و سیاسی تأکید ورزید و افزود: همین مقاومت و غلبه بر سختیها، بار دیگر در هفته دفاع مقدس به اثبات رسید و نشان داد که ملت ایران همواره توانایی عبور از مشکلات را داشته است.
تأمین مالی؛ شالوده توسعه در کشاورزی نوین
وی توسعه را آرزوی دیرینه انسان برای زندگی بهتر و خوشبختی توصیف کرد و بیان داشت: توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معنا مییابد، اما آنچه مسلم است، نقش حیاتی تأمین مالی بهعنوان پایه و اساس هرگونه اقدام توسعهای است.
موموندی از حمایتهای بیدریغ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در بخش کشاورزی قدردانی کرد: پشتیبانی مالی و لجستیکی این ستاد نقشی کلیدی در طراحی و اجرای برنامههای وزارت جهاد کشاورزی ایفا کرده است. بدون این حمایتها، امکان تحقق بسیاری از طرحها و پروژهها فراهم نمیشد.
وزارت جهاد کشاورزی؛ پیشگام در ترویج دانش و ارائه خدمات رایگان
مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی با اشاره به رویکرد دانشبنیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بر اهمیت انتقال دانش و مهارت به کشاورزان تأکید کرد و گفت: کشاورزی دانشبنیان یعنی استفاده از یافتههای علمی و فناوریهای نوین در تمامی مراحل تولید، مستندسازی و انتقال دانش. سازمان ما در این زمینه، با بهرهگیری از ظرفیت مؤسسات تحقیقاتی و مراکز ترویجی، خدمات مشاورهای رایگان و ارزشمندی را به کشاورزان ارائه میدهد.
موموندی افزود: درحالیکه در بسیاری از حوزهها، دریافت مشاوره هزینهبر است، وزارت جهاد کشاورزی تنها نهادی است که با اعزام مجربترین محققان و مروجان خود به مزارع، خدمات مشاورهای رایگان ارائه میکند. این خدمات، نقشی اساسی در ارتقای بهرهوری و امنیت غذایی کشور ایفا مینماید.
چالشهای قرن بیست و یکم و راهکارهای نوآورانه
مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، با برشمردن چالشهای دنیای مدرن همچون نوسانات بالا، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام، تأکید کرد : در چنین فضایی، تنها مقاومت کافی نیست. وی راهکار عبور از این موانع را در "نوآوری در دانش و فناوری، نوآوری در کسبوکار و نوآوری در همکاری و مشارکت" دانست.
موموندی ضمن ابراز امیدواری از تداوم حمایتها، بر نقش محوری کشاورزان بهعنوان پایه و اساس امنیت غذایی و اقتدار ملی تأکید کرد و یادآور شد: همانطور که در دوران جنگ، کشاورزان ما با استقامت خود پشتیبان امنیت کشور بودند، امروز نیز با اتکا به دانش و نوآوری، میتوانیم آیندهای روشنتر را برای این بخش حیاتی رقم بزنیم.
انتهای پیام/