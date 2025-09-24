نماینده مردم خرم آباد در مجلس:
عدم حمایت از سرمایه گذاران صنعت لرستان را دچار چالش کرده است
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی مدیران از جذب سرمایهگذار حمایت نمیکنند، از اینرو صنعت لرستان دچار چالش اساسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا سپهوند روز چهارشنبه دوم مهرماه در نشست با خبرنگاران مهمترین کار یک نماینده قانونگذاری و نظارت است، اظهار کرد: در مجلس روزانه طرحها و لوایح در نوبت قرار گرفته در پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی در صحن مجلس مطرح و رایگیری شده و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شده و اگر مسئلهای وجود داشته باشد دوباره به مجلس بازگشته و در صورت وجود اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود و پس برطرف شدن اشکالات به مجلس بازمیگردد.
وی با اشاره به افزایش اعتبار برخی پروژههای اساسی استان، تصریح کرد: از جمله بیمارستان نیایش خرمآباد از ۲۵۰ میلیارد به ۳۵۰ میلیارد تومان، سد مخملکوه از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان، سد معشوره به ۲۵۰ میلیارد تومان، راهآهن خرمآباد از ۱۶۸۰ میلیارد تومان به ۲ برابر اعتبار را داشتیم که مدیران باید در راستای جذب آن اقدام کنند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حوزه آب شرب نیز برای تصفیهخانه خرمآباد اعتبارات خوبی لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تلاش میشود اعتبارات خوبی برای لرستان لحاظ شود، افزود: بخشهای زیادی با تهاتر انجام میشود که با توجه با شرایط میتواند متغیر باشد.
سپهوند با بیان اینکه در حوزه آب و سدهای لرستان نیز دچار چالش اساسی هستیم، گفت: با وجودداشتن تخصیص بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب، اما در آخرین بازنگری سهم آب استان به یک میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته که از این مقدار ۱۱۰ میلیون مترمکعب ذخیرهسازی و مابقی به دلیل نداشتن سد هدر رفته است.
وی با تأکید بر اینکه در خرمآباد، سدهای مخملکوه، کاکاشرف، سراب تلخ، زیبا محمد و داربلوط ساخته نشدهاند، افزود: پیشرفت مخملکوه طی یک سال از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده، ضمن اینکه پیشرفت معشوره نیز به ۹ درصد رسیده است.
ناینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس ادامه داد: سد معشوره به مناقصه رفته و پیمانکار خوبی برای آن انتخاب شده و لذا در هفتههای آینده با سرعت اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه در حال حاضر نیازمند تزریق ۲ همت است که قرار شده از طریق بودجه و مولدسازی تأمین اعتبار شود.
سپهوند با بیان اینکه طرحهای آبخیزداری خوبی برای استان پیشبینی شده، گفت: با تحقق این مهم علاوه بر تقویت آبهای زیرزمینی، روستاهای اطراف نیز از نعمت آب بهرهمند خواهند شد.
وی ادامه داد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تصفیهخانه خرمآباد نیاز است که مقرر شده در سفر وزیر این مهم نیز مدنظر قرار بگیرد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس با بیان اینکه در حوزه آب دچار مافیا شدهایم، افزود: مافیای آب ظلم بزرگی در حق استان انجام داده، گویی که اراضی لرستان قابلکشت نبوده و آب بر آنها حرام است.
سپهوند با بیان اینکه با وزیر نیز در خصوص مافیای آب صحبت شده، گفت: هم از این منظر که انتقال بینحوزهای از سمت لرستان به قم و دیگر مناطق رفته و هم اینکه در حوزه سدسازی نیز این مهم محقق نشده است. از کارشناس وزارت نیرو تا مدیر و وزیر و مشاوران تا کمیته آب همگی در این موضوع درگیر بودهاند.
وی ادامه داد: باید حقابه را به استان تخصیص دهند، عوامل متخلف طی این ۴ دهه شناسایی و شکایت از آنها در دستور کار است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در بخش دیگری از صحبتها به آخرین وضعیت پروژههای بیمارستانی استان اشاره کرد و تصریح کرد: نیایش بزرگترین بیمارستان غرب کشور خواهد بود، اکنون ۷۰ درصد پیشرفت دارد و ۳۵۰ میلیارد تومان برای آن ابلاغ شده و مسئولان استانی به دنبال جذب ۲ همت اعتبار هستند که با تحقق این اعتبار، میتوان گفت تا ۲ سال آینده این بیمارستان را در چرخه درمانی خواهیم داشت.
سپهوند بیان داشت: در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی بالغ بر ۳۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که ماهانه ۷۰ میلیارد تومان به بدهی آن افزوده میشود، درخواست تحقیق و تفحص دادیم که دانشگاه بزرگی نیستیم اما از دانشگاههای بزرگ کشور بدهی بیشتری داریم در حوزه دارو درمان انحرافهایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.
وی با بیان اینکه کیفیت درمان در بیمارستانهای دولتی کاهش یافته، گفت: عدالت در حوزه بهداشت و درمان پائین آمده و توزیع امکانات و حتی آموزش زیر سؤال است، نیمی از متخصصها در تهران و مابقی در سراسر کشور انجام وظیفه میکنند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس با بیان اینکه منافع ملی اقتضا میکند که مواد اولیه برای تولید دارو در کشور تهیه شود، گفت: نیازمند بالغ بر هزار تن خشخاش برای مصرف داخلی دارو هستیم، کمااینکه میتوانیم هزار تن طبق نظارت سازمان ملل صادر کنیم.