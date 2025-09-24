حمله خرس سیاه آسیایی به دامها در رودان؛ خشکسالی علت اصلی
معاون طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل محیط زیست هرمزگان گفت: خشکسالی، کمبود غذا و دخالت انسانی در زیستگاهها، از عوامل اصلی حمله خرس سیاه آسیایی به آغل گوسفندان در شهرستان رودان بوده است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، میثم قاسمی روز چهارشنبه اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست پس از بررسی، میزان خسارت را برآورد کرده و پرونده برای جبران از طریق بیمه ارسال میشود.
او با اشاره به اینکه رودان، سیریک، بشاگرد و میناب مهمترین زیستگاههای خرس سیاه آسیایی در کشور هستند، افزود: این گونه ارزشمند در معرض خطر انقراض قرار دارد و بهعنوان نماد زیستی هرمزگان شناخته میشود.
ارسلان ساعدپناه، رئیس اداره حفاظت و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست رودان نیز در این باره گفت: در این حادثه یک رأس گوسفند تلف و چند رأس دیگر زخمی شدند. وی افزود: به منظور جلوگیری از تکرار چنین خساراتی، توصیههای لازم برای ایمنسازی محل نگهداری دام به دامداران ارائه شده است.
گفتنی است، سال گذشته نیز در همین منطقه هشت رأس گوسفند بر اثر حمله خرس سیاه آسیایی از بین رفت. این حیوان شبگرد با حس بویایی قوی و بینایی ضعیف، بیشتر در غروب و شب فعال است و همین ویژگی احتمال برخورد آن با انسان و دام را افزایش میدهد.
خرس سیاه آسیایی یکی از گونههای کمیاب جهان است که علاوه بر ایران، در کشورهایی همچون هند، چین، روسیه، نپال و افغانستان نیز پراکندگی دارد.