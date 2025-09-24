نخستین برف پاییزی ارتفاعات بلده مازندران را سفیدپوش کرد

به گزارش ایلنا، بخشدار بلد شهرستان بلده مازندران گفت: در پی بارندگی‌های چند روز گذشته در مازندران به‌ویژه خطه غربی این استان برف در بامداد امروز با حجم بسیار کم در محدوده‌ای از ارتفاعات نقاط روستایی ازجمله «اوز"، "نسن" و گردنه‌های "لاوش" به زمین نشست.

الهه طالبی افزود: هم‌اینک به علت سوز و سرما در این خطه غربی استان بخاری و سامانه گرمایشی اهالی این بخش کوهستانی فعال‌شده و هوای این منطقه کاملاً زمستانی است.

بخش بلده نور با ۴۶ روستا و یک نقطه شهری به علت ارتفاع بیش از هزار کیلومتری از سطح دریا یکی از نقاط سردسیر و کوهستانی غرب مازندران است.

