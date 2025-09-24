خبرگزاری کار ایران
نخستین برف پاییزی ارتفاعات بلده مازندران را سفیدپوش کرد

نخستین برف پاییزی نقاطی از ارتفاعات بخش بلده نور خطه غربی استان مازندران را سفیدپوش کرد.

به گزارش ایلنا، بخشدار بلد شهرستان بلده مازندران گفت: در پی بارندگی‌های چند روز گذشته در مازندران به‌ویژه خطه غربی این استان برف در بامداد امروز با حجم بسیار کم در محدوده‌ای از ارتفاعات نقاط روستایی ازجمله «اوز"، "نسن" و گردنه‌های "لاوش" به زمین نشست.

الهه طالبی افزود: هم‌اینک به علت سوز و سرما در این خطه غربی استان بخاری و سامانه گرمایشی اهالی این بخش کوهستانی فعال‌شده و هوای این منطقه کاملاً زمستانی است.

بخش بلده نور با ۴۶ روستا و یک نقطه شهری به علت ارتفاع بیش از هزار کیلومتری از سطح دریا یکی از نقاط سردسیر و کوهستانی غرب مازندران است.

 

 

