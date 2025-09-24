مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
افزایش 30 درصدی جذب دانشآموزان در پایگاههای اوقات فراغت استان مرکزی
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: تابستان سال جاری 60 هزار و 200 دانشآموز استان در 479 پایگاه ویژه اوقات فراغت جذب شدند که نسبت به تابستان سال گذشته رشد 30 درصدی را نشان میدهد. همچنین 27 هزار و 300 دانشآموز نیز در اردوهای آموزشی، تفریحی و تربیتی استانی و کشوری شرکت کردند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا پیرحسینلو با بیان اینکه دانشآموزان این استان از کلاسهای تابستانه و برنامههای اوقات فراغت استقبال خوبی داشتند، افزود: تنوع ویژه برنامهها، هدفمند بودن دورهها، متناسب بودن برنامهها با نیاز دانشآموزان از دلایل افزایش استقبال دانشآموزان به شمار میرود.
وی ادامه داد: برگزاری پویشهای مختلف، یکی از ویژه برنامههایی بود که در اوقات فراغت دانشآموزی سال جاری به آن توجه شد. 8 پویش با عناوین تابستان من، ایران سربلند، ایران قوی، اسراییل بیچاره خواهد شد، به وقت خدمت، ماهرانه و مزرعه تابستانه من در استان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی به تعداد دانشآموزانی که سال گذشته در پایگاههای اوقات فراغت جذب شده بودند اشاره کرده و اظهار داشت: سال گذشته 40 هزار دانشآموز جذب دورههای آموزشی اوقات فراغت این استان شدند و در برنامههای این دورهها شرکت کردند.