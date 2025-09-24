به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز، ملک‌ ‌قیصر شهریاری در ویژه برنامه تلویزیونی «نوروز دانش» با قدردانی از فراهم شدن بسترهای لازم و حمایت ها و پشتیبانی های افراد و دستگاه‌های ذیربط برای آغاز مناسب و شایسته سال تحصیلی وحضور دانش‌آموزان در مدارس، تاکید کرد: جامعه مطلوب با حمایت از مدرسه محقق می‌‌شود؛ جایی که می‌توان از بسیاری آسیب‌ها ‌پیشگیری و نشاط و شادابی را نهادینه کرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: امسال پروژه مهر با تشکیل هفت کارگروه آغاز به کار کرد و مستندسازی، برنامه‌ریزی‌، تامین و ساماندهی نیروی انسانی، تجهیز و توسعه مدارس در دستور کار قرار گرفت.

شهریاری خاطرنشان کرد: براساس شرح وظایف موجود، کارکنان اداری نواحی،مناطق، و شهرستانهای مختلف از جمله ناحیه متبوع، در دو سه ماه اخیر تمام توان خود را برای آغاز مناسب سال تحصیلی جدید به کار گرفتند.

وی به اجرای طرح شهید عجمیان در راستای شاداب سازی و زیباسازی مدارس هم اشاره و اعلام کرد که ۲۰ مدرسه در سطح ناحیه ۴ آموزش و پرورش شیراز در این طرح مورد توجه قرار گرفتند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز همچنین خواستار تداوم همکاری خیران به ویژه خیران مدرسه ساز شد و تصریح کرد: اگرچه این ناحیه از آموزش و پرورش شیراز در مجاورت مهمترین نهادهای فرهنگی و گردشگری قرار گرفته اما در عین حال دارای مناطق روستایی و کم‌برخودار است و جهت رفع محرو‌میت‌ها، به حضور بیشتر نیک‌اندیشان نیاز داریم.

شهریاری با بیان این نکته که محدوده جغرافیایی ناحیه ۴ آموزش و پرورش از پراکندگی و تنوع فرهنگی متنوع و زیادی برخودار است، گفت: محدوده جغرافیایی این ناحیه از حریم دریاچه مهارلو آغاز و به میدان الله، میدان قائم، دروازه قرآن، روستاهای شرق شیراز و نهایتا به شهر داریون و روستاهای پیرامون آن می‌رسد.

وی به وجود ۳۲۸ مدرسه با ۶۵ هزار دانش‌آموز و ۳ هزار و ۷۵۰ معلم رسمی در سطح این ناحیه هم اشاره و عنوان کرد: حدود ۹ هزار دانش آموز نیز در مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز مشغول به فعالیت هستند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی انتقاد بعضی از والدین نسبت به لباس فرم دانش‌آموزان هم گفت: دیدگاههای متفاوتی در این باره وجود دارد؛ بنده بر این باورم باید افراد صاحب نظر به ویژه کسانی که با روانشناسی رنگ‌ها آشنایی دارند برای انتخاب فرم لباس دانش‌آموزان در کنار اعضای انجمن اولیاو مربیان قرار گیرند.

شهریاری تاکید کرد: خرد جمعی موجب انتخاب لباس مناسب و زیبا برای دانش‌آموزان‌ می‌شود.

وی در خصوص نیروی انسانی هم بیان کرد: خوشبختانه کمبود محسوسی در بخش نیروی انسانی جز تعدادی هنرآموز هنرستان‌ها نداریم که آنها هم در دست تامین است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز همچنین یادآور شد: جشن روز شکوفه‌ها و آیین روز نخست بازگشایی مدارس جزء جلوه‌های ویژه و ماندگار زندگی افراد محسوب می‌شود که امسال نیز طبق روال هر ساله همزمان با سراسر کشور این مراسم ویژه کلاس اولی‌ها در سطح دبستان‌های این ناحیه برگزار شد.

شهریاری به وجود مدارس ماندگار در سطح این ناحیه هم اشاره و مدرسه نمازی را به مثابه نگینی بر تارک مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز توصیف کرد.

وی در خاتمه سخنانش از همکاری دستگاه های اجرایی و خدمات رسان از جمله شهرداری مناطق، اداره‌کل‌ نوسازی و تجهیز مدارس استان، خیران، سپاه، بسیج و …در راستای آماده سازی مدارس تقدیر کرد.

