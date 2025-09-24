مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران:
مازندران بر اولویتهای کشاورزی و صادرات متمرکز شد؛ رفع مشکلات مرکبات و حمایت از برنجکاران در دستور کار
مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره بر اولویتهای دوگانه صادرات و کشاورزی، از تلاشهای بیوقفه برای رفع مشکلات مرکبات و برنج خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد مولایی صبح چهارشنبه در همایش طلایه دلران تولیدات کشاورزی مازندران با بیان اینکه در دوران جنگ، پوشالی بودن هیمنه دشمن و عدم وجود خطی جز مقاومت در برابر ظالمان به اثبات رسید، بر اهمیت روحیه مقاومت در تمامی عرصهها تاکید کرد.
وی، صادرات و کشاورزی دو اولویت مهم استاندار مازندران دانست و افزود: اولویتهای اصلی استاندار، با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران به رفع مشکلات مرکبات اشاره گفت: جلسهای با حضور وزیر مربوطه، معاونان و مدیران ارشد سه استان شمالی برای رفع مشکلات مرکبات برگزار شده و پیگیریها برای حل این معضل ادامه دارد.
مولایی به مشکلات کشاورزان و سود دلالان اشاره کرد که همواره زحمات اصلی بر دوش کشاورزان بوده و سود اصلی نصیب دلالان یا واسطهها میشده است. تلاش بر این است که این چرخه اصلاح و منافع به کشاورزان بازگردد.
وی با اشاره پیگیری وضعیت برنج گفت: پیگیریهای کلانی در سطح ملی برای احقاق حقوق کشاورزان در بخش برنج انجام شده است، اما رضایت کامل حاصل نشده است. هدف، تحقق جایگاه شایسته برای تولید برنج لوکس در کشور و ارتقاء جایگاه مردمی است که در این بخش فعالیت میکنند.
مولایی گفت: دولت برنامههای خوبی برای ارائه تسهیلات در سطح روستاها دارد تا از تولید و اشتغال حمایت کند.
وی ادامه داد: استان مازندران به عنوان یکی از آخرین ذخیرهگاههای غذایی کشور دارای اهمیت ویژهای است. با اقتصادی کردن محصولات و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، استان میتواند در رشد بخش دانشبنیان کشور نقش مؤثری ایفا کند.
مولایی افزود: ۱۳ قلم از محصولات کشاورزی استان مازندران رتبه برتر کشوری را دارند که این موفقیتها مرهون پیگیری کشاورزان و مسئولان اجرایی است و نشان از ظرفیت بالای استان در بخش کشاورزی دارد.