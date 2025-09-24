به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک مومنی صبح چهارشنبه در همایش طلایه داران تولیدات کشاورزی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت ۱۷۲ شهید جهاد کساورزی مازندران، با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، گفت: استان مازندران امروز به مرجع اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و استراتژیک بخش کشاورزی کشور تبدیل شده و در طرح ملی جهش تولید در دیم‌زارها که با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال انجام است، نقش محوری ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح جهش تولید در شالیزارها نیز با محوریت استان‌های شمالی کشور آغاز شده است، افزود: در سال‌های آینده شاهد اتفاقات و برنامه‌های بسیار خوبی در این مسیر دانش‌بنیان خواهیم بود.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به دستاوردهای تحقیقاتی و مجاهدت‌های جهادگران عرصه کشاورزی، از تحقق یک موفقیت چشمگیر در تولید دانه‌های روغنی خبر داد و گفت: برای اولین بار در سال زراعی ۱۴۰۳ میزان خرید دانه روغنی کلزا در استان مازندران به بالغ بر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن رسید.

وی این موفقیت را مدیون دانش، کار جهادی و همکاری تک تک فعالان این عرصه دانست.

مومنی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های لازم و استفاده از ظرفیت‌های بومی استان، بتوان تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم را در اراضی با استعداد کمتر نیز توسعه داد.

وی افزود: با تفاهم‌نامه‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که معرفی خواهند شد، شاهد پیشرفت‌های چشمگیرتری در بخش کشاورزی استان باشیم.

