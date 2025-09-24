خبرگزاری کار ایران
تأکید فرماندار رشت بر همدلی ملی و نقش مؤثر نیروهای مسلح درخدمت به مردم

تأکید فرماندار رشت بر همدلی ملی و نقش مؤثر نیروهای مسلح درخدمت به مردم
فرماندار رشت بر نقش وحدت ملی و تعامل میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای تاکید کرد و گفت: نقش نیروهای مسلح در خدمت به مردم بی بدیل است

به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفربی صبح چهارشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور در سپاه ناحیه مرکزی رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، رشادت‌های رزمندگان اسلام را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: سپاه با سازماندهی بسیج‌های مردمی، نقشی تعیین‌کننده در پیروزی ملت ایران داشت و امروز نیز در کنار ارتش، بسیج و نیروی انتظامی، در میدان خدمت به مردم و دفاع از کشور حضوری فعال و ایثارگرانه دارد.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح همواره پشتوانه نظام و یاور مردم بوده‌اند، گفت: همکاری نزدیک میان سپاه ناحیه مرکزی رشت و دیگر نیروهای مسلح با مجموعه مدیریتی شهرستان، نمونه‌ای روشن از همدلی و هم‌افزایی برای رفع مشکلات و حرکت در مسیر توسعه است.

میرغضنفری وفاق و همدلی را رمز قوی‌تر شدن کشور دانست و افزود: با همراهی نیروهای مسلح و همبستگی ملی، می‌توانیم بر چالش‌ها غلبه کرده و آینده‌ای روشن برای شهرستان رشت و ایران اسلامی رقم بزنیم.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و شهادت جمعی از هم‌وطنان، خاطرنشان کرد: این حادثه نشان داد که رشادت نیروهای مسلح، حمایت مردمی و وحدت ملی، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

در پایان این دیدار، فرماندار رشت با قدردانی از خدمات جهادی و مردمی نیروهای مسلح، استمرار همکاری مشترک را لازمه تحقق اهداف بزرگ نظام و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم عنوان  کرد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
