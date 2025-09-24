روایت تلخ پدری از مصدومیت فرزندانش در ورزشگاه پارس شیراز

به گزارش ایلنا، پدرِ ارشیا و امیرحسین که در میان جمعیت تلاش می‌کرد فرزندانش را از مسیر اجسام سقوط‌کرده و فشار هواداران دور کند، از لحظاتی روایت می‌کند که در آن هر صدای غیرعادی ضربان دل‌ها را تندتر و سایه‌ی وحشت را سنگین‌تر می‌کرد.

فوتبال ایران در سال‌های اخیر با بحران جدی در زمینه زیرساخت‌ها و ایمنی تماشاگران روبه‌رو شده است. ناکارآمدی خدمات اورژانس در استادیوم‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات است؛ جایی که حضور نیروهای پزشکی باید تضمین‌کننده جان هزاران هوادار باشد، اما در بسیاری از موارد، خدمات اورژانس تنها محدود به بازیکنان، کادر فنی و داوران شده و تماشاگران از آن محروم مانده‌اند.

شواهد میدانی و کارشناسی نشان می‌دهد این وضعیت نه تنها با استانداردهای بین‌المللی مانند الزامات فیفا و AFC مغایرت دارد، بلکه جان تماشاگران را به خطر می‌اندازد.

حادثه جمعه شب در ورزشگاه پارس شیراز صفحات فلزی سقف ورزشگاه به سمت تماشاگران سقوط کرد و چند نفر به شدت مصدوم شدند. اورژانس حاضر تنها تمرکز خود را بر انتقال مصدومان به خارج از ورزشگاه گذاشت و هیچ مراقبت فوری و لازم در محل ارائه نشد.

کارشناسان تاکید می‌کنند ناکامی خدمات اورژانس نتیجه مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و مدیریتی است. مدیریت ورزشگاه‌ها بر عهده نیروی انتظامی است و بسیاری از توصیه‌های کارشناسی درباره خدمات پزشکی و تقسیم جایگاه‌ها به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. پروتکل‌های موجود آمبولانس‌ها و کادر پزشکی عمدتاً برای زمین بازی طراحی شده و رسیدگی فوری به تماشاگران در سکوها اولویت ندارد.

با وجود ۳۴۰۰ پایگاه اورژانس و حدود ۶ میلیون مأموریت سالانه، منابع کافی برای پوشش همزمان زمین بازی و تماشاگران وجود ندارد. در عمل، اولویت همیشه به مصدومیت بازیکنان داده می‌شود. استانداردهای بین‌المللی حضور حداقل دو آمبولانس و تیم پزشکی کامل برای تماشاگران را الزامی می‌دانند، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ایران این استانداردها را رعایت نمی‌کنند.

نگرش برخی مسئولان نیز ایمنی تماشاگران را در اولویت فرعی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه لازم اجرا نمی‌شود؛ رویکردی که با سوابق مدیریت ضعیف حوادث هواداری و محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها همخوانی دارد.

روایت ترسناک یک پدر در ورزشگاه پارس

اواخر نیمه اول بود که صفحات فلزی از بالای ورزشگاه به سمت پایین پرتاب می‌شدند.

پدر دو نوجوان در گفت و گو با ایلنا روایت می‌کند که در همان لحظات نفس‌گیر، تلاش داشته فرزندانش را از میان ازدحام و زیر بار اجسام فراری دهد؛ اما اضطراب وقتی دوچندان شد که یکی از پسرانش بیهوش شد و دیگری زخمی، بی‌آنکه نیروهای اورژانس حاضر در ورزشگاه حاضر به کمک شوند.

حاتم پور می‌گوید: بارها التماس کرده، اما پاسخی جز «وظیفه ما نیست» نشنیده است؛ تجربه‌ای تلخ که در ذهن پدری نگران به جای مانده و پرسش‌های جدی درباره‌ی ایمنی ورزشگاه‌ها و کارآمدی خدمات امدادی برجا گذاشته است.

وی می افزاید: پسر کوچکم از ناحیه سر و صورت آسیب دید و پسر بزرگم نیز از شدت ترس و فشار جمعیت بیهوش شد. با کمک همراهان زخم‌ها را بستیم و هر طور که شد فرزندان را به سمت میدان قهرمانان و درمانگاه آن حوالی منتقل کردیم. حتی از رهگذران و موتورسیکلت‌ها کمک گرفتیم تا آن‌ها را از محوطه ورزشگاه خارج کنیم.

وی خاطرنشان می کند: با وجود آمبولانس حاضر در ورزشگاه، هیچ رسیدگی فوری به فرزندانم انجام نگرفت و مسئولان ورزشگاه و مجموعه فجر پاسخگو نبودند، هزینه‌های درمانی نیز به خانواده ام تحمیل شد.

حاتم پور ادامه می دهد: پسر کوچکم تحت عمل جراحی قرار گرفت و جراحاتش شدید بود، پسر بزرگم هم نیازمند رسیدگی فوری شد. وقتی به درمانگاه رسیدیم، پزشکان تنها اقدامات اولیه را انجام دادند و بررسی کامل نیازمند زمان بیشتری بود.

ورزشگاه پارس با پیگیری‌ها به بهره‌برداری رسید اما نواقص جدی دارد

نماینده شیراز و زرقان نیز می گوید: اگر تیم فجرسپاسی به لیگ برتر صعود نمی‌کرد، احتمالاً همچنان مشکلات ورزشگاه پارس ادامه پیدا می‌کرد.

اسماعیل حسینی در گفت و گو با ایلنا می افزاید: با تلاش‌های انجام شده و صعود فجر به لیگ برتر، مطالبه‌ای در سطح استان شکل گرفت و ما نیز در مجلس تذکر شفاهی دادیم، جلسه حضوری برگزار شد و وزارت ورزش، استانداری و شهرداری پای کار آمدند و این مشکل فوری برطرف شد.

به گفته وی، کاری که طی سه دهه انجام نشده بود، در این دوره محقق شد؛ هر کاری که انجام شود ممکن است با نواقصی همراه باشد، اما مهم آن است که ورزشگاه به فصل مسابقات رسید.

وی با اشاره به نواقصی که وجود دارد به مسئولان تذکر داده شده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد تا برطرف شود، تصریح می کند: آنچه باید برجسته شود انسجام و وحدتی است که میان دستگاه‌ها شکل گرفته است. نباید تنها به گذشته و وضعیت قبلی ورزشگاه نگاه کرد بلکه باید با نگاه هم‌افزایی و وحدت، کمک کرد ورزشگاه بهترین خدمات را به تیم فجرسپاسی که اکنون نماینده استان است ارائه دهد.

حسینی تصریح می کند: نگاه ما مچ‌گیری نیست بلکه رفع مشکل است و تذکرها نیز در همین راستا مطرح می‌شود. هدف این است که دیگر شاهد صحنه‌های دلخراش در ورزشگاه‌ها نباشیم. خود من در حادثه اخیر احساس کردم مرگ را از نزدیک دیده‌ام و طبیعی است که هر فردی در چنین شرایطی ناراحت شود، اما مهم آن است که اکنون با کمک و همدلی مشکلات رفع شود.

این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و کاربران خواستار پاسخگویی مسئولان درباره نبود خدمات اورژانس و ایمنی مناسب شدند.

کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که استانداردهای بین‌المللی رعایت نشود و نگاه مسئولان تغییر نکند، چنین حوادثی تکرار خواهد شد و جان هواداران فوتبال ایران همواره در خطر خواهد بود.

بازنگری در مدیریت استادیوم‌ها، اصلاح پروتکل‌های اورژانس و اختصاص منابع کافی برای پوشش سلامت تماشاگران ضروری است تا هیچ خانواده‌ای تجربه چنین روزهای هولناک را دوباره نداشته باشد.

