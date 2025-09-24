به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینی در گفت و گو با خبرنگاران، اعلام کرد: در سال تحصیلی جاری، بالغ بر ۳۴۰ هزار دانش‌آموز در سه‌هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی و ۱۴هزار و ۷۰۰ کلاس درس، فرآیند یادگیری خود را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به گسترش زیرساخت‌های آموزشی در سطح استان اظهار داشت: طی سال جاری ۷۵ مدرسه تازه احداث با مجموع ۳۲۴ کلاس درس در مناطق مختلف کردستان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گفته وی، همچنین با همراهی خیرین و تخصیص اعتبارات دولتی، ۶۰۰ کلاس درس به سامانه‌های گرمایشی استاندارد مجهز شده‌اند و بیش از ۷۰ هزار مترمربع از بام مدارس نیز عایق‌کاری شده است.

حسینی در ادامه افزود: با هدف بهسازی فضاهای آموزشی، بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع از محوطه مدارس آسفالت‌ریزی شده و اقدامات مختلفی در قالب طرح‌های نوسازی، برای ارتقای محیط‌های آموزشی و افزایش نشاط دانش‌آموزان انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، همچنین از اختصاص اعتبارات برای تجهیز مدارس خبر داد و افزود: در سال تحصیلی پیش‌رو، بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای سرانه مدارس به استان اختصاص داده شده است.

حسینی در پایان با تأکید بر سیاست‌ توسعه عدالت آموزشی اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ مدرسه در استان کردستان فعال هستند که جمعیت دانش‌آموزی آن‌ها کمتر از پنج نفر است. این موضوع بیانگر اراده دولت در گسترش خدمات آموزشی در مناطق محروم و کم‌جمعیت است.

