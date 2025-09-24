زنان بهبودیافته از اعتیاد به زندگی مادرانه و همسرانه برگردانده شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم بیدخام صبح امروز در بازدید از مرکز اشتغال‌زایی و کارآفرینی بانوان بهبودیافته از اعتیاد، بر اهمیت آموزش و توانمندسازی این گروه پس از پایان دوره درمان تأکید کرد و بر لزوم فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بازگشت مؤثر آنان به زندگی سالم، خانواده و جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی زنان در تقویت بنیان خانواده اظهار داشت: بازگشت بانوان بهبودیافته به زندگی عادی نیازمند نگاه جامع و حمایت همه‌جانبه است.

مشاور استاندار در امور بانوان افزود: شناسایی و ارائه حمایت‌های گسترده به بانوان آسیب‌دیده اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، مهارت‌آموزی، خدمات روانشناختی و همراهی خانواده‌ها از ارکان مهم این فرآیند به شمار می‌روند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تأکید کرد: بهبودی جسمی تنها گام نخست است و یکی از چالش‌های اصلی این بانوان، مواجهه با طردشدگی از سوی خانواده و جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی هدفمند و ارائه خدمات حمایتی باید شرایطی فراهم شود تا بانوان بهبودبیافته از اعتیاد بتوانند در نقش مادر، همسر و عضوی مؤثر از جامعه به زندگی بازگردند.

بیدخام ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این مرکز بیان داشت: وجود مراکز اشتغال‌زایی مانند این مرکز، علاوه بر ایجاد درآمد، به احیای اعتماد به نفس، حس تعلق اجتماعی و امید به آینده در بانوان کمک شایانی می‌کند و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای سایر شهرستان‌ها معرفی شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی برای گسترش حمایت‌ها از بانوان بهبودیافته تأکید کرد.

مریم بیدخام در پایان بازدید، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و آموزش مهارت‌های اشتغال‌زایی برای بانوان در محلات کم برخوردار تأکید کرد و یادآور شد: تشکل‌های مردم‌نهاد نقش مؤثری در شناسایی و آموزش زنان این مناطق، به ویژه در زمینه پیشگیری و مقابله با اعتیاد ایفا می‌کنند.

