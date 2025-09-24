به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در بازگشت از سفر کاری چندروزه به کشور چین، با اشاره به رویکرد اصلی این سفر برای جذب سرمایه‌گذار، اظهار داشت: در همین راستا روز گذشته با دکتر «رحمانی فضلی» سفیر ایران در کشور چین و وزیر کشور سابق نیز گفتگوهایی در تشریح این سفر داشتیم که بواسطه اشراف کامل ایشان به پروژه‌ها و نیازهای استان‌ها، برای تامین فاینانس و اجرای برخی پروژه‌های پیشران، اولویت دار و مهم استان، قول مساعد دادند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران حاضر در این سفر نیز با فرصت‌های جدید تکنولوژیکی و…در چین برای پیشبرد پروژه‌های در دست اجرا، آشنا و مقرر شد رایزنان اقتصادی ما در چین نیز این پروژه‌ها را برای جذب سرمایه‌گذار، پشتیبانی کنند.

استاندار لرستان تصریح کرد: در این خصوص پروژه‌های فاخری پیش‌بینی شده که علاوه بر تامین نیاز داخلی، قابلیت‌های صادراتی و ارزآوری دارند.

شاهرخی اظهارداشت: این پروژه‌ها شامل چند طرح شاخص در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و… هستند که برخی از آن‌ها در ماه‌های آینده، وارد فاز اجرایی می‌شوند.

وی تصریح کرد: امیدواریم شرایط سیاسی، اقتصادی و…پیش رو؛ زمینه‌های مطلوبی برای پیشبرد سریع این پروژه‌ها، فراهم نماید.

استاندار لرستان ضمن تاکید بر نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی برای فعالیت بیشتر بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: جذب تکنولوژی جدید و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی استان است.

انتهای پیام/