استاندار لرستان خبر داد؛

تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری چینی‌ها در طرح‌های پیشران توسعه استان

استاندار لرستان گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته برای جذب سرمایه‌گذار، امکان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در قالب فاینانس، تامین تکنولوژی و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مثبتی نیز در این زمینه حاصل شد.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در بازگشت از سفر کاری چندروزه به کشور چین، با اشاره به رویکرد اصلی این سفر برای جذب سرمایه‌گذار، اظهار داشت: در همین راستا روز گذشته با دکتر «رحمانی فضلی» سفیر ایران در کشور چین و وزیر کشور سابق نیز گفتگوهایی در تشریح این سفر داشتیم که بواسطه اشراف کامل ایشان به پروژه‌ها و نیازهای استان‌ها، برای تامین فاینانس و اجرای برخی پروژه‌های پیشران، اولویت دار و مهم استان، قول مساعد دادند. 

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران حاضر در این سفر نیز با فرصت‌های جدید تکنولوژیکی و…در چین برای پیشبرد پروژه‌های در دست اجرا، آشنا و مقرر شد رایزنان اقتصادی ما در چین نیز این پروژه‌ها را برای جذب سرمایه‌گذار، پشتیبانی کنند. 

استاندار لرستان تصریح کرد: در این خصوص پروژه‌های فاخری پیش‌بینی شده که علاوه بر تامین نیاز داخلی، قابلیت‌های صادراتی و ارزآوری دارند. 

شاهرخی اظهارداشت: این پروژه‌ها شامل چند طرح شاخص در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و… هستند که برخی از آن‌ها در ماه‌های آینده، وارد فاز اجرایی می‌شوند. 

وی تصریح کرد: امیدواریم شرایط سیاسی، اقتصادی و…پیش رو؛ زمینه‌های مطلوبی برای پیشبرد سریع این پروژه‌ها، فراهم نماید. 

استاندار لرستان ضمن تاکید بر نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی برای فعالیت بیشتر بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: جذب تکنولوژی جدید و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی استان است.

