حادثه سقوط از تراکتور جان یک بانوی ۷۲ الیگودرزی را گرفت
رییس پلیس راه الیگودرز گفت: یک بانوی ۷۲ الیگودرزی اهل روستای گندمینه در حادثه سقوط از تراکتور جان باخت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اصغر بخشی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه حوالی غروب امروز اتفاق افتاد که یک زن ۷۲ساله در حالی که در مکان غیر ایمن تراکتور نشسته و تراکتور در سطح بسیار شیب دار در حرکت بود پس از سقوط از تراکتور جان باخت. 

وی افزود: این حادثه خارج از چرخه ترافیکی شهرستان بوده و در مسیر جاده بین مزارع در روستای گندمینه رخ داده است. 

رییس پلیس راه الیگودرز با بیان اینکه علت حادثه‌عدم کنترل تراکتور و نشستن در مکان ناایمن بوده است اظهار داشت: تقاضا می‌شود شهروندان خصوصا کشاورزان نکات ایمنی را حین استفاده از تراکتور و ادوات کشاورزی رعایت کنند.

