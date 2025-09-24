حادثه سقوط از تراکتور جان یک بانوی ۷۲ الیگودرزی را گرفت

به گزارش ایلنا، سرهنگ اصغر بخشی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه حوالی غروب امروز اتفاق افتاد که یک زن ۷۲ساله در حالی که در مکان غیر ایمن تراکتور نشسته و تراکتور در سطح بسیار شیب دار در حرکت بود پس از سقوط از تراکتور جان باخت.

وی افزود: این حادثه خارج از چرخه ترافیکی شهرستان بوده و در مسیر جاده بین مزارع در روستای گندمینه رخ داده است.

رییس پلیس راه الیگودرز با بیان اینکه علت حادثه‌عدم کنترل تراکتور و نشستن در مکان ناایمن بوده است اظهار داشت: تقاضا می‌شود شهروندان خصوصا کشاورزان نکات ایمنی را حین استفاده از تراکتور و ادوات کشاورزی رعایت کنند.

