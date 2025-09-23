خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختتامیه هشتمین جشنواره مطبوعات البرز/ معصومه امین‌زاده از ایلنا رتبه سوم گزارش را کسب کرد

اختتامیه هشتمین جشنواره مطبوعات البرز/ معصومه امین‌زاده از ایلنا رتبه سوم گزارش را کسب کرد
کد خبر : 1690562
لینک کوتاه کپی شد.

در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان البرز که با حضور استاندار و جمعی از مدیران و اهالی رسانه استان برگزار شد، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی شدند. در این مراسم، معصومه امین‌زاده از خبرگزاری ایلنا، موفق به کسب رتبه سوم در بخش «گزارش» شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، اختتامیه هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان البرز با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و‌ ارشاد اسلامی، استاندار البرز، جمعی از مدیران استان و اصحاب رسانه برگزار شد.

رسانه‌ها سرمایه اجتماعی و شریک توسعه استان هستند

مجتبی عبداللهی استاندار البرز در این مراسم رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» و پلی میان دولت و مردم دانست و اظهار داشت: توسعه هر استان بدون رسانه‌ها ناقص است. مطبوعات محلی آیینه شفاف مشکلات و ظرفیت‌های مردم‌اند و با انتقال دغدغه‌ها به مدیران، مسیر تصمیم‌سازی درست را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه شفافیت و صداقت بزرگ‌ترین سرمایه رسانه‌هاست، ادامه داد: رسانه‌های شجاع و مسئول می‌توانند چراغ راه مدیران باشند. رسانه‌ها نه تنها خبررسان، بلکه سازندگان سرمایه اجتماعی‌اند و هرچه آزادتر و مسئولانه‌تر عمل کنند، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی تقویت خواهد شد.

استاندار البرز با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی اظهار کرد: استانداری از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای برای توسعه استان بهره خواهد برد. حمایت از رسانه‌های محلی و تقویت جایگاه خبرنگاران جزو برنامه‌های اصلی ماست.

عبداللهی همچنین بر ضرورت توجه به آموزش‌های نوین در عرصه روزنامه‌نگاری تأکید کرد و گفت: امروز خبرنگاری بدون آشنایی با ابزارهای نوین از جمله خبرنگاری دیجیتال، داده‌نگاری و روزنامه‌نگاری تحلیلی ناقص است و استانداری برای توانمندسازی اصحاب رسانه آماده همکاری است.

وی نقش رسانه‌ها در زمان بحران را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: در حوادث طبیعی، بحران‌های اجتماعی و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع آرامش را به جامعه بازگرداندند و مسیر مدیریت بحران را هموار ساختند.

استاندار البرز در پایان تأکید کرد: نقد و مطالبه‌گری وظیفه طبیعی رسانه‌هاست، اما امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای استان رقم بزند.

جشنواره مطبوعات فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌ خبرنگاران

رضا عباس‌زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان البرز، در این مراسم ضمن قرائت بیانیه هیئت داوران با اشاره به اهمیت رسالت رسانه‌ها گفت: دفاع مقدس هشت‌ساله مدرسه‌ای از ایثار، عزت و پایداری بود و امروز نیز خبرنگاران با قلم‌های صادق و مسئولیت‌پذیر خود حقیقت این ایثار را برای نسل‌های آینده جاودانه می‌کنند. اگر دیروز رزمندگان در میدان نبرد ایستادگی کردند، امروز رسانه‌ها باید در سنگر جهاد تبیین بایستند و با تحریف مقابله کنند.

وی جشنواره مطبوعات را فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله خبرنگاران دانست و تأکید کرد که خانه مطبوعات استان البرز همواره در مسیر پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و تحقق جهاد تبیین گام برداشته و این مسیر را با افتخار ادامه خواهد داد.

معرفی برگزیدگان جشنواره

آثار رسیده در این جشنواره در بخش‌های متنوعی همچون سرمقاله و یادداشت، طنز مکتوب، تیتر، مصاحبه، عکس، صفحه‌آرایی، خبر، گزارش و بخش ویژه دفاع مقدس مورد ارزیابی قرار گرفت و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

بخش سرمقاله و یادداشت

رتبه اول: علیرضا ناظری (روزنامه دنیای هوادار) با اثر «صورت مسأله گود حصارک پاک شد»

رتبه دوم: مهدی تیموری (پایگاه خبری دیوان‌نیوز) با یادداشت «سانسور رسمی رنج»

رتبه سوم: وحید صالحی (خبرگزاری ایسنا) با اثر «پروژه‌ای به‌جامانده از قرن قبل؛ سال جدید و داستان تکراری افتتاح نشدن سالن ۶۰۰۰ نفری کرج»

شایسته تقدیر: ام‌البنین خانی‌نژاد ماسوله (روزنامه پیام آشنا) با اثر «دیگر خربزه آب نیست»

شایسته تقدیر: حمیدرضا عبدالمنافی (پایگاه خبری روایت اول) با اثر «تو اپراتور چت جی‌پی‌تی هستی نه خبرنگار»

شایسته تقدیر: ایمان روزبهانی (روزنامه دنیای هوادار) با اثر «زمین‌خواری در چهارباغ، زخم باز مدیریت ناعادلانه زمین»

شایسته تقدیر: الناز دادمهر (خبرگزاری ایسنا) با اثر «گفت اهل کوفه نباشید و رفت»

بخش طنز مکتوب

رتبه دوم: وحید حاج سعیدی (روزنامه دارایی) با اثر «بریز و بپاش وزارت نیرو برای خوش‌مصرف‌ها!»

رتبه سوم: وحید حاج سعیدی (روزنامه سپهر ایرانیان) با اثر «مافیای نان خشک و افسردگی پس از مصرف نان!»

 بخش تیتر

رتبه اول: نگار سلحشور (روزنامه دنیای هوادار) با تیتر «ریل توسعه، گرفتار ایستگاه وعده‌ها!»

رتبه دوم: نگار سلحشور (پایگاه خبری دیوان‌نیوز) با تیتر «میز مذاکره در مه»

رتبه سوم: شهید رمضانعلی چوبداری (پایگاه خبری رادیو کوهنورد) با تیتر «قامت بلند پهلوانی زیر آوار نامردی»

بخش مصاحبه

رتبه اول: علی ناصری (ماهنامه فیلم‌کاو) با عنوان «تأثیر انکارناپذیر جنبش‌های اجتماعی بر سینما»

رتبه دوم: پریسا ساسانی (ماهنامه فیلم‌کاو) با عنوان «سیمین دانشور نگاه مرا به سینما تغییر داد»

بخش عکس

رتبه دوم: نادیا پرماه (خبرگزاری مهر) با اثر «تعزیه‌خوانی ۵۰۰ ساله»

بخش صفحه‌آرایی

رتبه اول: احمد شاهوند (ماهنامه برش‌های کوتاه)

رتبه سوم: امیررضا بیات (ماهنامه فیلم‌کاو)

 بخش خبر

رتبه اول: رقیه پروینی (خبرگزاری فارس) با خبر «ایستگاه مترویی که نیمه‌جان افتتاح شد»

رتبه دوم: شراره کهنسال (خبرگزاری دانشجو) با اثر «کاهش ۴۲ درصدی بارش‌ها زنگ خطر برای سد کرج»

رتبه سوم: طیبه جواهری (خبرگزاری فارس) با خبر «حیات نباتی تالاب صالحیه؛ عملیات احیا از سر گرفته می‌شود»

بخش گزارش

رتبه اول: مهدی تیموری (روزنامه دنیای هوادار) با گزارش «پست شد، پس هست! مخاطبان ایرانی در هجوم خبرهای ساختگی و فقدان سواد رسانه‌ای بی‌سپر مانده‌اند»

رتبه دوم: مریم آقا نوری (خبرگزاری فارس) با گزارش «کارآفرینی که معلولیت را ضربه فنی کرد»

رتبه سوم: معصومه امین‌زاده (خبرگزاری ایلنا) با اثر «چالش‌های صنعت نساجی ایران؛ از قطع ارتباطات بانکی تا بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی»

بخش ویژه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه

محمود عزیزی، آزاده نجاتی، یحیی اکبری، حدیث ترابی، طیبه جواهری، حبیب توانگر، سیدقاسم میرسلیمی، فرزانه سیداسحاقی، مریم آقا نوری، نگار اصغری و معصومه مهتاب شایسته تقدیر شناخته شدند.

بخش ویژه ویدئو رسانه

مهدی مرادی، نسترن کرمانی، حسن رئیسی، مهران رزمجو و حسین حقیقی‌پور در این بخش شایسته تقدیر شدند.

این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفی آثار رسانه‌ای، حمایت از تولید محتوای حرفه‌ای و ایجاد انگیزه در میان خبرنگاران و نویسندگان استان برگزار شد و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی