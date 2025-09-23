به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، اختتامیه هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان البرز با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و‌ ارشاد اسلامی، استاندار البرز، جمعی از مدیران استان و اصحاب رسانه برگزار شد.

رسانه‌ها سرمایه اجتماعی و شریک توسعه استان هستند

مجتبی عبداللهی استاندار البرز در این مراسم رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» و پلی میان دولت و مردم دانست و اظهار داشت: توسعه هر استان بدون رسانه‌ها ناقص است. مطبوعات محلی آیینه شفاف مشکلات و ظرفیت‌های مردم‌اند و با انتقال دغدغه‌ها به مدیران، مسیر تصمیم‌سازی درست را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه شفافیت و صداقت بزرگ‌ترین سرمایه رسانه‌هاست، ادامه داد: رسانه‌های شجاع و مسئول می‌توانند چراغ راه مدیران باشند. رسانه‌ها نه تنها خبررسان، بلکه سازندگان سرمایه اجتماعی‌اند و هرچه آزادتر و مسئولانه‌تر عمل کنند، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی تقویت خواهد شد.

استاندار البرز با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی اظهار کرد: استانداری از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای برای توسعه استان بهره خواهد برد. حمایت از رسانه‌های محلی و تقویت جایگاه خبرنگاران جزو برنامه‌های اصلی ماست.

عبداللهی همچنین بر ضرورت توجه به آموزش‌های نوین در عرصه روزنامه‌نگاری تأکید کرد و گفت: امروز خبرنگاری بدون آشنایی با ابزارهای نوین از جمله خبرنگاری دیجیتال، داده‌نگاری و روزنامه‌نگاری تحلیلی ناقص است و استانداری برای توانمندسازی اصحاب رسانه آماده همکاری است.

وی نقش رسانه‌ها در زمان بحران را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: در حوادث طبیعی، بحران‌های اجتماعی و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع آرامش را به جامعه بازگرداندند و مسیر مدیریت بحران را هموار ساختند.

استاندار البرز در پایان تأکید کرد: نقد و مطالبه‌گری وظیفه طبیعی رسانه‌هاست، اما امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای استان رقم بزند.

جشنواره مطبوعات فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌ خبرنگاران

رضا عباس‌زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان البرز، در این مراسم ضمن قرائت بیانیه هیئت داوران با اشاره به اهمیت رسالت رسانه‌ها گفت: دفاع مقدس هشت‌ساله مدرسه‌ای از ایثار، عزت و پایداری بود و امروز نیز خبرنگاران با قلم‌های صادق و مسئولیت‌پذیر خود حقیقت این ایثار را برای نسل‌های آینده جاودانه می‌کنند. اگر دیروز رزمندگان در میدان نبرد ایستادگی کردند، امروز رسانه‌ها باید در سنگر جهاد تبیین بایستند و با تحریف مقابله کنند.

وی جشنواره مطبوعات را فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله خبرنگاران دانست و تأکید کرد که خانه مطبوعات استان البرز همواره در مسیر پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و تحقق جهاد تبیین گام برداشته و این مسیر را با افتخار ادامه خواهد داد.

معرفی برگزیدگان جشنواره

آثار رسیده در این جشنواره در بخش‌های متنوعی همچون سرمقاله و یادداشت، طنز مکتوب، تیتر، مصاحبه، عکس، صفحه‌آرایی، خبر، گزارش و بخش ویژه دفاع مقدس مورد ارزیابی قرار گرفت و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

بخش سرمقاله و یادداشت

رتبه اول: علیرضا ناظری (روزنامه دنیای هوادار) با اثر «صورت مسأله گود حصارک پاک شد»

رتبه دوم: مهدی تیموری (پایگاه خبری دیوان‌نیوز) با یادداشت «سانسور رسمی رنج»

رتبه سوم: وحید صالحی (خبرگزاری ایسنا) با اثر «پروژه‌ای به‌جامانده از قرن قبل؛ سال جدید و داستان تکراری افتتاح نشدن سالن ۶۰۰۰ نفری کرج»

شایسته تقدیر: ام‌البنین خانی‌نژاد ماسوله (روزنامه پیام آشنا) با اثر «دیگر خربزه آب نیست»

شایسته تقدیر: حمیدرضا عبدالمنافی (پایگاه خبری روایت اول) با اثر «تو اپراتور چت جی‌پی‌تی هستی نه خبرنگار»

شایسته تقدیر: ایمان روزبهانی (روزنامه دنیای هوادار) با اثر «زمین‌خواری در چهارباغ، زخم باز مدیریت ناعادلانه زمین»

شایسته تقدیر: الناز دادمهر (خبرگزاری ایسنا) با اثر «گفت اهل کوفه نباشید و رفت»

بخش طنز مکتوب

رتبه دوم: وحید حاج سعیدی (روزنامه دارایی) با اثر «بریز و بپاش وزارت نیرو برای خوش‌مصرف‌ها!»

رتبه سوم: وحید حاج سعیدی (روزنامه سپهر ایرانیان) با اثر «مافیای نان خشک و افسردگی پس از مصرف نان!»

بخش تیتر

رتبه اول: نگار سلحشور (روزنامه دنیای هوادار) با تیتر «ریل توسعه، گرفتار ایستگاه وعده‌ها!»

رتبه دوم: نگار سلحشور (پایگاه خبری دیوان‌نیوز) با تیتر «میز مذاکره در مه»

رتبه سوم: شهید رمضانعلی چوبداری (پایگاه خبری رادیو کوهنورد) با تیتر «قامت بلند پهلوانی زیر آوار نامردی»

بخش مصاحبه

رتبه اول: علی ناصری (ماهنامه فیلم‌کاو) با عنوان «تأثیر انکارناپذیر جنبش‌های اجتماعی بر سینما»

رتبه دوم: پریسا ساسانی (ماهنامه فیلم‌کاو) با عنوان «سیمین دانشور نگاه مرا به سینما تغییر داد»

بخش عکس

رتبه دوم: نادیا پرماه (خبرگزاری مهر) با اثر «تعزیه‌خوانی ۵۰۰ ساله»

بخش صفحه‌آرایی

رتبه اول: احمد شاهوند (ماهنامه برش‌های کوتاه)

رتبه سوم: امیررضا بیات (ماهنامه فیلم‌کاو)

بخش خبر

رتبه اول: رقیه پروینی (خبرگزاری فارس) با خبر «ایستگاه مترویی که نیمه‌جان افتتاح شد»

رتبه دوم: شراره کهنسال (خبرگزاری دانشجو) با اثر «کاهش ۴۲ درصدی بارش‌ها زنگ خطر برای سد کرج»

رتبه سوم: طیبه جواهری (خبرگزاری فارس) با خبر «حیات نباتی تالاب صالحیه؛ عملیات احیا از سر گرفته می‌شود»

بخش گزارش

رتبه اول: مهدی تیموری (روزنامه دنیای هوادار) با گزارش «پست شد، پس هست! مخاطبان ایرانی در هجوم خبرهای ساختگی و فقدان سواد رسانه‌ای بی‌سپر مانده‌اند»

رتبه دوم: مریم آقا نوری (خبرگزاری فارس) با گزارش «کارآفرینی که معلولیت را ضربه فنی کرد»

رتبه سوم: معصومه امین‌زاده (خبرگزاری ایلنا) با اثر «چالش‌های صنعت نساجی ایران؛ از قطع ارتباطات بانکی تا بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی»

بخش ویژه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه

محمود عزیزی، آزاده نجاتی، یحیی اکبری، حدیث ترابی، طیبه جواهری، حبیب توانگر، سیدقاسم میرسلیمی، فرزانه سیداسحاقی، مریم آقا نوری، نگار اصغری و معصومه مهتاب شایسته تقدیر شناخته شدند.

بخش ویژه ویدئو رسانه

مهدی مرادی، نسترن کرمانی، حسن رئیسی، مهران رزمجو و حسین حقیقی‌پور در این بخش شایسته تقدیر شدند.

این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفی آثار رسانه‌ای، حمایت از تولید محتوای حرفه‌ای و ایجاد انگیزه در میان خبرنگاران و نویسندگان استان برگزار شد و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

