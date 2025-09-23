به گزارش ایلنا، در نامه علیرضا انصاری خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان آمده است:به آگاهی می‌رساند؛ در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی برق، گاز و سوخت، کاهش آلایندگی هوا و پیشگیری از بحران‌های احتمالی در حوزه‌های مذکور همچنین حمایت از بنیان خانواده و جوانی جمعیت، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران استان تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ همچنین نامه شماره ۴۸۷۹۹/م تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ دبیر محترم شورای امنیت کشور و موافقت استاندار فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات عمومی دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری(ها) در روزهای پنج‌شنبه از تاریخ اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان اسفند سال جاری به‌صورت دورکاری با رعایت شرایط و مفاد به شرح زیر انجام می‌گیرد.

۱- برای هریک از کارکنان خود کار واقعی به‌صورت دورکاری در روزهای پنج‌شنبه تعریف و مشخص نمایند.

۲- نمونه فرم‌های تعهدنامه در ابتدای دوره و ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار (پیوست) در پایان دوره تکمیل و در موعد مقرر به دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری ارسال نمایند.

۳- چنانچه دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات دورکاری را رعایت نکرده و یا گزارش عملکرد را در موعد مقرر به دفتر مذکور اعلام ننماید نسبت به لغو مجوز اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان تعطیل نمی‌باشند و این معاونت ضمن نظارت میدانی بر اجرای صحیح دورکاری از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی می‌خواهد نسبت به انجام تکالیف دورکاری کارکنان خود در روزهای پنج‌شنبه نظارت کامل و دقیق داشته و چنانچه شرح وظایف محوله انجام نشده باشد به‌عنوان مرخصی محسوب گردد.

همچنین مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جاده‌ای، بخش‌های عملیاتی دارای نوبت‌کاری، آتش‌نشانی، مراکز انتظامی، تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی خدمات پست می‌بایست طبق روال قبل ارائه خدمت کنند.