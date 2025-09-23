خبرگزاری کار ایران
تمدید دورکاری پنجشنبه‌های ادارات فارس تا پایان سال

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، تمدید دورکاری کارکنان در روزهای پنجشنبه را تا پایان اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در نامه علیرضا انصاری خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان آمده است:به آگاهی می‌رساند؛ در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی برق، گاز و سوخت، کاهش آلایندگی هوا و پیشگیری از بحران‌های احتمالی در حوزه‌های مذکور همچنین حمایت از بنیان خانواده و جوانی جمعیت، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران استان تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ همچنین نامه شماره ۴۸۷۹۹/م تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ دبیر محترم شورای امنیت کشور و موافقت استاندار فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات عمومی دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری(ها) در روزهای پنج‌شنبه از تاریخ اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان اسفند سال جاری به‌صورت دورکاری با رعایت شرایط و مفاد به شرح زیر انجام می‌گیرد.

۱- برای هریک از کارکنان خود کار واقعی به‌صورت دورکاری در روزهای پنج‌شنبه تعریف و مشخص نمایند.

۲- نمونه فرم‌های تعهدنامه در ابتدای دوره و ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار (پیوست) در پایان دوره تکمیل و در موعد مقرر به دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری ارسال نمایند.

۳- چنانچه دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات دورکاری را رعایت نکرده و یا گزارش عملکرد را در موعد مقرر به دفتر مذکور اعلام ننماید نسبت به لغو مجوز اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان تعطیل نمی‌باشند و این معاونت ضمن نظارت میدانی بر اجرای صحیح دورکاری از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی می‌خواهد نسبت به انجام تکالیف دورکاری کارکنان خود در روزهای پنج‌شنبه نظارت کامل و دقیق داشته و چنانچه شرح وظایف محوله انجام نشده باشد به‌عنوان مرخصی محسوب گردد.

همچنین مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جاده‌ای، بخش‌های عملیاتی دارای نوبت‌کاری، آتش‌نشانی، مراکز انتظامی، تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی خدمات پست می‌بایست طبق روال قبل ارائه خدمت کنند.

