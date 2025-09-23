تعطیلی ادارات استان همدان در روزهای پنجشنبه
تا اطلاع ثانوی، انجام وظایف کارکنان دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها و سایر ادارات استان همدان در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا از همدان ، با استناد به آییننامه شماره ۴۴۷۲۶/۷۴۶۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ هیأت وزیران (موضوع آییننامه دورکاری) و با هدف مدیریت مصرف آب، برق و گاز، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ تا اطلاع ثانوی، انجام وظایف کارکنان دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها و سایر ادارات استان همدان در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام خواهد شد.
بر اساس این دستور، مدیران و رؤسای دستگاهها موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان دورکاری کارکنان فراهم شود.
واحدهای عملیاتی، بهداشتی، درمانی، خدماترسان و امدادی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و همچنان به فعالیت حضوری ادامه میدهند. همچنین کارکنان باید با هماهنگی قبلی از محل جغرافیایی خدمت خود خارج شوند.
گفتنی است بانکها نیز در روزهای پنجشنبه از طریق شعب منتخب به ارائه خدمت خواهند پرداخت.