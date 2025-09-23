انفجارهای جنوب مشهد ناشی از برگزاری یک نمایش رزمی است
روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل برگزاری یک نمایش میدانی رزمی، ساکنان جنوب شهر مشهد صدای انفجار خواهند شنید که جای نگرانی نیست.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) سهشنبه در اطلاعیه خود افزود: این روزها مشهد الرضا (ع) در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی و نمایش رزمی کشور قرار دارد، نمایشی که خاطرات سالهای حماسه و ایثار فرزندان این مرز و بوم را روایت خواهد کرد.
این اطلاعیه می افزاید: از دوم مهرماه و در پی برگزاری نمایش رزمی کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب، صدای انفجارهایی در بخشهایی از جنوب شهر مشهد، حوالی بلوار نماز و بزرگراه شهید سلیمانی در مجتمع فرهنگی آیهها شنیده خواهد شد.
روابط عمومی سپاه استان خراسان رضوی در این اطلاعیه ضمن دعوت از علاقمندان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور مشهد مقدس برای حضور در این نمایش، اعلام کرده است که علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط بصورت رایگان به سایت ۱۸۰۰۰shahid.ir مراجعه نمایند.