خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجارهای جنوب مشهد ناشی از برگزاری یک نمایش رزمی است

انفجارهای جنوب مشهد ناشی از برگزاری یک نمایش رزمی است
کد خبر : 1690522
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل برگزاری یک نمایش میدانی رزمی، ساکنان جنوب شهر مشهد صدای انفجار خواهند شنید که جای نگرانی نیست.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) سه‌شنبه در اطلاعیه خود افزود: این روزها مشهد الرضا (ع) در آستانه برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی و نمایش رزمی کشور قرار دارد، نمایشی که خاطرات سال‌های حماسه و ایثار فرزندان این مرز و بوم را روایت خواهد کرد.

این اطلاعیه می افزاید: از دوم مهرماه و در پی برگزاری نمایش رزمی کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب، صدای انفجارهایی در بخش‌هایی از جنوب شهر مشهد، حوالی بلوار نماز و بزرگراه شهید سلیمانی در مجتمع فرهنگی آیه‌ها شنیده خواهد شد.

روابط عمومی سپاه استان خراسان رضوی در این اطلاعیه ضمن دعوت از علاقمندان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور مشهد مقدس برای حضور در این نمایش، اعلام کرده است که علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط بصورت رایگان به سایت ۱۸۰۰۰shahid.ir مراجعه نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی