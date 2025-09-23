انفجارهای جنوب مشهد ناشی از برگزاری یک نمایش رزمی است

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) سه‌شنبه در اطلاعیه خود افزود: این روزها مشهد الرضا (ع) در آستانه برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی و نمایش رزمی کشور قرار دارد، نمایشی که خاطرات سال‌های حماسه و ایثار فرزندان این مرز و بوم را روایت خواهد کرد.

این اطلاعیه می افزاید: از دوم مهرماه و در پی برگزاری نمایش رزمی کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب، صدای انفجارهایی در بخش‌هایی از جنوب شهر مشهد، حوالی بلوار نماز و بزرگراه شهید سلیمانی در مجتمع فرهنگی آیه‌ها شنیده خواهد شد. روابط عمومی سپاه استان خراسان رضوی در این اطلاعیه ضمن دعوت از علاقمندان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور مشهد مقدس برای حضور در این نمایش، اعلام کرده است که علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط بصورت رایگان به سایت ۱۸۰۰۰shahid.ir مراجعه نمایند.

انتهای پیام/