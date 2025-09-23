خبرگزاری کار ایران
English العربیه
تلاش امدادگران برای نجات جان ۳ نفر در عمق ۶۰ متری چاه در عنبرآباد

فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: تلاش امدادگران برای نجات سه نفر که در چاه ۶۰ متری روستای کوشکمور این شهرستان گرفتار شده بودند ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، همت بلوچی روز سه‌شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: در جریان حفر چاه عمیق در روستای کوشکمور بخش جبالبارز جنوبی، سه نفر از جمله یک تبعه افغان و ٢ نفر از اهالی بومی به دلیل گازگرفتگی در چاهی با عمق حدود ۶۰ متر گرفتار شدند.

وی یادآور شد: تیم‌های امدادی محلی از شهرستان جیرفت به محل حادثه اعزام شده‌اند اما منتظر نیروهای ماهر و کمکی از شهرستان‌های همجوار همراه با تجهیزات تخصصی برای نجات حادثه‌دیدگان ماندیم که تازه کار را آغاز کردند.

بلوچی یادآور شد: هرچند با شرایط سختی مواجه هستیم اما هنوز امیدواریم دست کم یک یا ٢ نفر را بتوانیم نجات دهیم.

شهرستان عنبرآباد در فاصله ۲۵۷ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار دارد.

