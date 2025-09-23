شروع سال تحصیلی ۱۶۰ هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا از یاسوج، ایوب رضایی در آئین بازگشایی مدارس این استان با بیان اینکه امسال حدود ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ آموزشگاه تحصیل خود را آغاز کردند، افزود: با نواخته شدن زنگ مهر، مسیر رشد و شکوفایی استعداد‌های فرزندان این سرزمین آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح طرح مهر گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی، توزیع و ثبت‌نام کتب درسی، ساماندهی سرویس‌ها و لباس مدارس، تجهیز و آماده‌سازی فضا‌های آموزشی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و اقدامات لازم انجام شد تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را با آرامش و نظم آغاز کنند.

وی افزود: مسئولیت شما معلمان و همکاران، خطیر و طاقت‌فرساست و امروز بیش از هر زمان دیگری باید با الهام از ایثار و همدلی ملت در حوادث اخیر، الگوی فکری و رفتاری برای دانش‌آموزان باشید.

رضایی افزود: شما دانش آموزان نیز آینده‌سازان این مرز و بوم هستید و با تلاش، همدلی، مسئولیت‌پذیری و درس‌خواندن می‌توانید آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنید.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح «مهر سبز» هم‌زمان با بازگشایی مدارس خبرداد و خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری و همراهی اداره‌کل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط زیست اجرا می‌شود.