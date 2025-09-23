:
شروع سال تحصیلی ۱۶۰ هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تلاش و برنامهریزی چندماهه همکاران فرهنگی، سال تحصیلی جاری بدون مشکل و با آمادگی کامل آغاز شد.
وی با اشاره به اجرای طرح طرح مهر گفت: در حوزههای مختلف از جمله سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی، توزیع و ثبتنام کتب درسی، ساماندهی سرویسها و لباس مدارس، تجهیز و آمادهسازی فضاهای آموزشی، کارگروههای تخصصی تشکیل و اقدامات لازم انجام شد تا دانشآموزان سال تحصیلی را با آرامش و نظم آغاز کنند.
وی افزود: مسئولیت شما معلمان و همکاران، خطیر و طاقتفرساست و امروز بیش از هر زمان دیگری باید با الهام از ایثار و همدلی ملت در حوادث اخیر، الگوی فکری و رفتاری برای دانشآموزان باشید.
رضایی افزود: شما دانش آموزان نیز آیندهسازان این مرز و بوم هستید و با تلاش، همدلی، مسئولیتپذیری و درسخواندن میتوانید آیندهای روشن برای کشور رقم بزنید.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح «مهر سبز» همزمان با بازگشایی مدارس خبرداد و خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری و همراهی ادارهکل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط زیست اجرا میشود.