خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

:

شروع سال تحصیلی ۱۶۰ هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد

شروع سال تحصیلی ۱۶۰ هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد
کد خبر : 1690446
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تلاش و برنامه‌ریزی چندماهه همکاران فرهنگی، سال تحصیلی جاری بدون مشکل و با آمادگی کامل آغاز شد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، ایوب رضایی در آئین بازگشایی مدارس این استان با بیان اینکه امسال حدود ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ آموزشگاه تحصیل خود را آغاز کردند، افزود: با نواخته شدن زنگ مهر، مسیر رشد و شکوفایی استعداد‌های فرزندان این سرزمین آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح طرح مهر گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی، توزیع و ثبت‌نام کتب درسی، ساماندهی سرویس‌ها و لباس مدارس، تجهیز و آماده‌سازی فضا‌های آموزشی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و اقدامات لازم انجام شد تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را با آرامش و نظم آغاز کنند.

وی افزود: مسئولیت شما معلمان و همکاران،  خطیر و طاقت‌فرساست و امروز بیش از هر زمان دیگری باید با الهام از ایثار و همدلی ملت در حوادث اخیر، الگوی فکری و رفتاری برای دانش‌آموزان باشید.

رضایی افزود: شما دانش آموزان نیز آینده‌سازان این مرز و بوم هستید و با تلاش، همدلی، مسئولیت‌پذیری و درس‌خواندن می‌توانید آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنید.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح «مهر سبز» هم‌زمان با بازگشایی مدارس خبرداد و خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری و همراهی اداره‌کل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط زیست اجرا می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی