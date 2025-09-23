اعلان ساعات کاری ادارات، بانک ها و مدارس در کهگیلویه و بویراحمد
ساعت کاری ادارات، مراکز خدماتی و نظامی، مدارس و بانکها در استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، براساس اعلان استانداری کهگیلویه و بویراحمد، ساعت کاری ادارات، مؤسسات و واحدهای استانی از اول مهرماه تا اطلاع ثانوی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هفت صبح تا ۱۴:۳۰ و روزهای پنجشنبه از هفت صبح تا ۱۳:۳۰ دقیقه خواهد بود که این ساعات تابع قوانین و مقررات خاص خود است.
ساعت شروع مدارس در تمام مقاطع تحصیلی در استان کهگیلویه و بویراحمد، ساعت ۷:۳۰ صبح است که آموزش و پرورش موظف است برنامهریزی لازم برای سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان را فراهم کند.
براساس اعلان استانداری این استان، والدینی که هر دو شاغل هستند و فرزندی در مقطع پیشدبستانی یا ابتدایی دارند، ادارات و دستگاههای مربوطه موظف هستند در تعامل با یکدیگر، با ساعت کاری شناور یکی از والدین موافقت کنند.
ساعت کاری بانکهای این استان هم از ساعت هفت صبح است.