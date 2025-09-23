خبرگزاری کار ایران
صدور هفتاد و هفتمین سند مالکیت محدوده حریم درجه یک تخت جمشید

صدور هفتاد و هفتمین سند مالکیت محدوده حریم درجه یک تخت جمشید
کد خبر : 1690429
سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید از صدور هفتاد و هفتمین سند مالکیت به نام جمهوری اسلامی ایران در محدوده حریم درجه یک تخت جمشید خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد جعفری، اظهار کرد: سند مذکور مربوط به زمینی به مساحت یک‌هزار متر‌مربع است که با نمایندگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف صیانت از اراضی تاریخی اطراف مجموعه تخت‌ جمشید به ثبت رسیده است.

‌سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌ جمشید تصریح کرد: از سال ١٣٩٧ تاکنون، با پیگیری‌های مستمر حقوقی و همکاری نهاد‌های مرتبط، ٧٧ فقره سند مالکیت برای اراضی واقع در حریم درجه یک تخت‌جمشید به نام دولت ثبت شده و این‌روند همچنان ادامه‌دارد.

جعفری گفت: ساماندهی وضعیت حقوقی اراضی اطراف مجموعه و تثبیت مالکیت دولت بر آن‌ها، گامی مهم در راستای حفاظت پایدار از این میراث جهانی و مقابله با هرگونه تعرض یا ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده حریم محسوب می‌شود.

فرآیند اخذ اسناد مالکیتی با پیگیری بخش حقوقی پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره امور اراضی کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان انجام می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: این اقدامات نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت زیرساخت‌های حفاظتی مجموعه و ثبت دقیق مالکیت‌های دولتی خواهد داشت.

انتهای پیام/
