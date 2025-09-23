رییس کل دادگستری استان مرکزی:
ارتقاء آگاهیهای قضایی و حقوقی در نیروهای مسلح بسیار ضروری است
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: نیروهای مسلح باید در برابر چالشهای حقوقی و قضایی، با صلابت و تازهنفس روبرو شوند. چرا که ارتقاء آگاهی قضایی و حقوقی نیروهای مسلح نه تنها به حفظ انضباط داخلی و رعایت حقوق بشر کمک میکند، بلکه توانمندسازی و آگاهی آنها را در مواجهه با بحرانهای حقوقی به ارمغان میآورد. موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام سعید جزائی در همایش آگاهسازی قضایی روحانیون شاغل در نیروهای مسلح که در محل سپاه روحاله استان مرکزی برگزار شد، افزود: بهرهگیری و استفاده برنامهریزی شده و هدفمند از ظرفیت روحانیت در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. ارتقاء آگاهیهای قضایی و حقوقی روحانیون شاغل در نیروهای مسلح بسیار مهم و کاربردی است.
وی ادامه داد: با این مسیر میتوان با برگزاری دورههای آموزشی لازم توسط آنان، موجب تقویت آموزههای حقوقی و قضایی نیروهای مسلح و سربازان شد. با این رخداد در نهایت وقوع جرائم از سوی آنان چه در سطح مأموریتها و چه در سطح فردی و شخصی بسیار کاهش خواهد یافت. این موضوع در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه و آگاهی بخش دستگاه قضایی در بین مردم دارای اهمیت است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: روحانیون با عنایت به رسالت خطیری که دارند و با افزایش سطح اطلاعات حقوقی خود، میتوانند تأثیر بسزایی در روشنگری افراد، تغییر الگوی جامعه، ارتقاء سطح زندگی و هدایت مردم بر عهده داشته باشند. زیرا حقوق در تمام ابعاد زندگی عموم مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم رسوخ کرده است و این ضرورتِ پیچیدگیهای جامعه امروز است.
حجتالاسلام جزائی با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع جانانه مردم و نیروهای مسلح از کشور، تصریح کرد: ملت ایران در امتداد ارزشهای ۸ سال دفاع مقدس و در یک پیکار پیروزمندانه تاریخی عزت ملی، روحیه مقاوم و انسجام درونی خود را به جهانیان عرضه کرد. حاصل تمام این همدلیها و مجاهدتها تجلی ایران قوی و خط بطلانی بر محاسبات مستکبران جهانی علیه ملت و کشور ایران بود.️
وی بیان داشت: آرامش، خردورزی و صلابت رهبر معظم انقلاب در جنگ تحمیلی برای شکلگیری یک بسیج ملی در مبارزه با متجاوزان، سرمایه بالنده و قوامبخش دیگری بود. ورود ارتش جنایتکار آمریکا به میدان نبرد برای نجات سربازان ارتش صهیونیستی نیز نتوانست معادلات صحنه نبرد و دست برتر ایران را تغییر دهد. با حمله تلافی جویانه موشکی ایران به پایگاههای آمریکایی، پیام اقتدار ایران دوباره به آنان تفهیم شد.