به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزائی در همایش آگاه‌سازی قضایی روحانیون شاغل در نیروهای مسلح که در محل سپاه روح‌اله استان مرکزی برگزار شد، افزود: بهره‌گیری و استفاده برنامه‌ریزی شده و هدفمند از ظرفیت روحانیت در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. ارتقاء آگاهی‌های قضایی و حقوقی روحانیون شاغل در نیروهای مسلح بسیار مهم و کاربردی است.

وی ادامه داد: با این مسیر می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی لازم توسط آنان، موجب تقویت آموزه‌های حقوقی و قضایی نیروهای مسلح و سربازان شد. با این رخداد در نهایت وقوع جرائم از سوی آنان چه در سطح مأموریت‌ها و چه در سطح فردی و شخصی بسیار کاهش خواهد یافت. این موضوع در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه و آگاهی بخش دستگاه قضایی در بین مردم دارای اهمیت است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: روحانیون با عنایت به رسالت خطیری که دارند و با افزایش سطح اطلاعات حقوقی خود، می‌توانند تأثیر بسزایی در روشنگری افراد، تغییر الگوی جامعه، ارتقاء سطح زندگی و هدایت مردم بر عهده داشته باشند. زیرا حقوق در تمام ابعاد زندگی عموم مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم رسوخ کرده است و این ضرورتِ پیچیدگی‌های جامعه امروز است.

حجت‌الاسلام جزائی با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع جانانه مردم و نیروهای مسلح از کشور، تصریح کرد: ملت ایران در امتداد ارزش‌های ۸ سال دفاع مقدس و در یک پیکار پیروزمندانه تاریخی عزت ملی، روحیه مقاوم و انسجام درونی خود را به جهانیان عرضه کرد. حاصل تمام این همدلی‌ها و مجاهدت‌ها تجلی ایران قوی و خط بطلانی بر محاسبات مستکبران جهانی علیه ملت و کشور ایران بود.️

وی بیان داشت: آرامش، خردورزی و صلابت رهبر معظم انقلاب در جنگ تحمیلی برای شکل‌گیری یک بسیج ملی در مبارزه با متجاوزان، سرمایه بالنده و قوام‌بخش دیگری بود. ورود ارتش جنایتکار آمریکا به میدان نبرد برای نجات سربازان ارتش صهیونیستی نیز نتوانست معادلات صحنه نبرد و دست برتر ایران را تغییر دهد. با حمله تلافی جویانه موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی، پیام اقتدار ایران دوباره به آنان تفهیم شد.

انتهای پیام/