زنگ مهر در شهر صدرا به صدا درآمد؛
نظام آموزشی آینده طولانی مدت جامعه را میسازد
زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ _ ۱۴۰۵ در شهر صدرا با حضور رییس اداره آموزش و پرورش صدرا، امام جمعه، شهردار، رییس کمیسیون فرهنگی شورا، فرمانده سپاه و جمعی از مدیران شهر صدرا در دبیرستان دخترانه احسان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم شهردار صدرا پس از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در جمع دانش آموزان، کادر آموزشی و مدیران شهر صدرا با تبریک شروع سال تحصیلی، به نقش نظام آموزشی در جامعه اشاره کرد و گفت: سیستم های جامعه هر کدام ماموریت ها و مسئولیت هایی بر عهده دارند و مسئولیت سیستم آموزشی ساختن آینده جامعه است و هرقدر در نظام آموزشی هر اندازه الان تلاش شود، جامعه نتیجه آن را سالیان بعد می بیند.
مجتبی پارسایی، ادامه داد: اگر یک انسان وقتی از نظام آموزشی خارج می شود کاملا توانمند باشد، سرمنشاء خیر برای کل جهان هستی میشود، همچنان که انسانهای مختلف در طول تاریخ و ادوار گذشته وجود داشته اند که با تواناییهای خود مسیر تاریخ را تغییر داده و بر نسل های بعد تأثیر گذار شده اند.
وی افزود: ما مسئولان و مدیران جامعه هر اندازه تلاش کنیم نیازهای حال و آینده کوتاه مدت را برآورده می کنیم اما نظام آموزشی آینده دور جامعه را می سازد.
شهردار صدرا به حضور یک بانو در رأس مدیریت آموزش و پرورش شهر صدرا اشاره کرد و گفت: با شناختی که از جامعه فرهنگیان و نقش که بانوان در نظام آموزشی دارم، نوید این را می دهم که اقدامات مهم و تاثیر گذاری را در آموزش و پرورش شهر صدرا شاهد خواهیم بود؛ چراکه بانوان سرزمین ما هرگاه مسئولیتی را بر عهده گرفتند منشا خیر و برکت زیادی شده اند.
پارسایی با مخاطب قرار دادن دانش آموزان گفت: شما دانش آموزان نسل آینده ساز این سرزمین هستید و امیدوارم همه شما در آینده در نقش هایی که قرار خواهید گرفت انسان های مفید و تاثیر گذاری باشید.
در این مراسم همچنین سوسن زارع، رئیس اداره آموزش و پرورش شهر صدرا ضمن خیر مقدم به مهمانان و تبریک سال تحصیلی ، ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان شهر بتوانیم اداره آموزش و پرورش و دانش آموزان پویا در شهر صدرا داشته باشیم و شهروندان توانمندی برای آینده کشور تربیت کنیم.