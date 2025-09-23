به گزارش ایلنا، در این مراسم شهردار صدرا پس از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در جمع دانش آموزان، کادر آموزشی و مدیران شهر صدرا با تبریک شروع سال تحصیلی، به نقش نظام آموزشی در جامعه اشاره کرد و گفت: سیستم های جامعه هر کدام ماموریت ها و مسئولیت هایی بر عهده دارند و مسئولیت سیستم آموزشی ساختن آینده جامعه است‌ و هرقدر در نظام آموزشی هر اندازه الان تلاش شود، جامعه نتیجه آن را سالیان بعد می بیند.

مجتبی پارسایی، ادامه داد: اگر یک انسان وقتی از نظام آموزشی خارج می شود کاملا توانمند باشد، سرمنشاء خیر برای کل جهان هستی می‌شود، همچنان که انسان‌های مختلف در طول تاریخ و ادوار گذشته وجود داشته اند که با توانایی‌های خود مسیر تاریخ را تغییر داده و بر نسل های بعد تأثیر گذار شده اند.

وی افزود: ما مسئولان و مدیران جامعه هر اندازه تلاش کنیم نیازهای حال و آینده کوتاه مدت را برآورده می کنیم اما نظام آموزشی آینده دور جامعه را می سازد.

شهردار صدرا به حضور یک بانو در رأس مدیریت آموزش و پرورش شهر صدرا اشاره کرد و گفت: با شناختی که از جامعه فرهنگیان و نقش که بانوان در نظام آموزشی دارم، نوید این را می دهم که اقدامات مهم و تاثیر گذاری را در آموزش و پرورش شهر صدرا شاهد خواهیم بود؛ چراکه بانوان سرزمین ما هرگاه مسئولیتی را بر عهده گرفتند منشا خیر و برکت زیادی شده اند.

پارسایی با مخاطب قرار دادن دانش آموزان گفت: شما دانش آموزان نسل آینده ساز این سرزمین هستید و امیدوارم همه شما در آینده در نقش هایی که قرار خواهید گرفت انسان های مفید و تاثیر گذاری باشید.

در این مراسم همچنین سوسن زارع، رئیس اداره آموزش و پرورش شهر صدرا ضمن خیر مقدم به مهمانان و تبریک سال تحصیلی ، ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان شهر بتوانیم اداره آموزش و پرورش و دانش آموزان پویا در شهر صدرا داشته باشیم و شهروندان توانمندی برای آینده کشور تربیت کنیم.

