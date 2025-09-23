خبرگزاری کار ایران
وزیر دفاع عنوان کرد؛

دانش و تولید، دو سلاح اصلی مقابله با جنگ اقتصادی دشمن

دانش و تولید، دو سلاح اصلی مقابله با جنگ اقتصادی دشمن
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: باید با تکیه بر دانش و توسعه صنایع از خام‌فروشی فاصله گرفت و تولید را تقویت کرد، چراکه این ۲، سلاح اصلی کشور در جنگ اقتصادی دشمن است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر سرتیپ خلبان محمد نصیرزاده با سفر به اصفهان در آیین پیش راه‌اندازی خط تولید ایزوپروپانول (IPA) شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان گفت: هر آنچه امروز در اختیار داریم به برکت خون شهداست، همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ۲ عامل اصلی یعنی نقش رهبری و نقش مردم موجب شکست دشمن شد، امروز نیز باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

وی افزود: رهبری نظام اسلامی ادامه دهنده راه انبیا و اولیاست و مردم شریف ایران همواره در جبهه حق ایستاده‌اند.

نصیرزاده تاکید کرد: دشمنان تلاش کردند در دوران جنگ تحمیلی با ایجاد آشوب و بی‌نظمی در جامعه به اهداف خود برسند اما مردم کوچک‌ترین همراهی با آنان نکردند و امروز نیز همه مسوولان در هر جایگاهی باید نیت خدایی داشته باشند و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند، مردمی که یاران امام زمان(عج) هستند.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت دانش و آموزش اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دانش ما به توحید پیوند نخورد ناقص خواهد بود، متأسفانه در چند دهه گذشته به آموزش و جایگاه معلمی بی‌توجهی شده است درحالی که مدارس، نقطه آغاز مسوولیت‌های اجتماعی فرزندان ما هستند.

وی اضافه کرد: دشمن به‌طور دقیق همین نقطه را هدف گرفته و ما باید بیش از پیش به مدارس و دانشگاه‌ها اهمیت دهیم، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه نخستین اهداف دشمن، دانشمندان و فرماندهان ما بودند.

نصیرزاده با اشاره به ضرورت توجه به صنعت و تولید ملی گفت: خام فروشی باید کنار گذاشته شود و توسعه صنایع در اولویت قرار گیرد، خوشبختانه امروز شاهد آغاز حرکت‌های مهمی همچون راه‌اندازی خط تولید ایزوپروپانول هستیم و امیدواریم این مسیر در سایر صنایع نیز دنبال شود، تولید و دانش، ۲ سلاح اصلی ما در جنگ اقتصادی با دشمن است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور زیرمجموعه وزارت دفاع قرار دارد گفت: در بخش اقتصادی نیز باید انضباط و شفافیت داشته باشیم، اگر مدیران خوب انتخاب شوند، نیاز به کنترل و نظارت دائمی نیست، چراکه مدیر شایسته خود کار را به خوبی پیش می‌برد و به همین دلیل در شورای عالی اقتصاد، مدیران توانمند را شناسایی و انتصاب‌ها را به صورت متمرکز دنبال می‌کنیم.

وزیر دفاع با اشاره به تجربه مأموریت چهار ساله خود در اروپا گفت: کشور ما یکی از بهترین کشورهای دنیاست، امنیت، آرامش و ظرفیت‌های بی‌نظیری که در ایران وجود دارد در دیگر کشورها دیده نمی‌شود، باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم و با امید به آینده و در سایه رهبری و عنایت امام زمان(عج) مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

