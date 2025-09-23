دستگیری سارق به عنف در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انجام سرقت به عنف گردنبند طلا یک خانم توسط راکب یک دستگاه موتور سیکلت در بلوار قدوسی شیراز، بلافاصله ماموران به محل حادثه اعزام و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سارق را شناسایی و در یک عملیات وی را دستگیر کردند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه گردنبند مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

