فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛

دستگیری سارق به عنف در شیراز

دستگیری سارق به عنف در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق به عنف در بلوار قدوسی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انجام سرقت به عنف گردنبند طلا یک خانم توسط راکب یک دستگاه موتور سیکلت در بلوار قدوسی شیراز، بلافاصله ماموران به محل حادثه اعزام و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سارق را شناسایی و در یک عملیات وی را دستگیر کردند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه گردنبند مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند. 

 

