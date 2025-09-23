بدرقه فرزند شهید حسینیان توسط فرماندهی انتظامی بهشهر؛ نماد تجلیل از ایثارگری

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی و در اقدامی ارزشمند، فرماندهی انتظامی شهرستان بهشهر امروز سه‌شنبه فرزند شهید سرافراز، ستوان جاسم حسینیان را تا محل مدرسه بدرقه کرد. این حرکت در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم آنان صورت گرفت.

این مراسم که به همت و تلاش فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر برگزار شد، با هدف حمایت معنوی از یادگاران شهدا و تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی در جامعه انجام پذیرفت.





