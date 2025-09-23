خبرگزاری کار ایران
مرگ و مصدومیت ۲ کارگر جوشکار در انفجار مخزن سوخت تریلی

مرگ و مصدومیت ۲ کارگر جوشکار در انفجار مخزن سوخت تریلی
صبح امروز انفجار مخزن سوخت یک تریلی در مریوان به مرگ یک کارگر جوشکار و مصدومیت یک کارگر دیگر انجامید.

به گزارش ایلنا، صبح امروز شنبه (یک مهر ماه) مخزن تانکر سوخت یک تریلی حین جوشکاری در یک تعمیرگاه در شهرک صنعتی مریوان منفجر شد که این حادثه موجب مرگ یک جوشکار و مجروح شدن کارگر دیگر شد. 

به گفته بابک هدایی (رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کردستان) دو کارگر داخل مخزن در حال جوشکاری بودند که بر اثر انفجار یکی قبل از رسیدن گروه‌های امدادی جان باخت و کارگر دوم نیز بر اثر شدت موج انفجار و خونریزی زیاد به بیمارستان بوعلی مریوان انتقال یافت. 

هر چند علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما به طور معمول تجمیع گاز و بخارات حاصل از مواد سوختی بر اثر گرما ناشی از فرزکاری و جوشکاری، باعث انفجار مخزن می‌شود.

 

