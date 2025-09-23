خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل:

جهاد کشاورزی مأمن سنگرسازان بی‌سنگر است

جهاد کشاورزی مأمن سنگرسازان بی‌سنگر است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به نقش ایثارگران در دوران دفاع مقدس، جهاد کشاورزی را مأمن و خواستگاه سنگرسازان بی‌سنگر خواند.

به گزارش ایلنا، علی حسین احدی عالی  در آئین تودیع و معارفه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این سازمان با بیان اینکه کارکنان جهاد کشاورزی ادامه‌دهنده راه سنگرسازان بی‌سنگر هشت سال دفاع مقدس هستند، اظهار کرد: این افراد با از خودگذشتگی در دوران جنگ تحمیلی، نقش مهمی در حفظ و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا کردند.

وی با اشاره به اهمیت منابع انسانی در سازمان، گفت: نیروی انسانی شامل افرادی است که در یک سازمان برای تحقق اهداف آن تلاش می‌کنند، اما منابع انسانی فراتر از آن، شامل افراد متخصص و باتجربه به همراه مهارت‌ها، دانش، خلاقیت و توانایی‌های منحصربه‌فرد آن‌هاست که با اهداف و استراتژی‌های سازمان جهاد کشاورزی هماهنگ هستند.

احدی عالی تأکید کرد: باید با روحیه جهادی، اتحاد و همبستگی، و با الگو قرار دادن سنگرسازان بی‌سنگر، موانع و مشکلات پیش روی تولید را از میان برداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر لزوم تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان، گفت: احترام به این افراد، در واقع اهمیت دادن به منابع انسانی و اهداف عالیه سازمان است. باید بسترهای لازم برای بهره‌مندی از تجربیات و توانمندی‌های این عزیزان حتی پس از بازنشستگی فراهم شود و از دیدگاه‌های ارزنده آنان به عنوان مشاور استفاده شود.

حجت الاسلام اسد علیزاده، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در سازمان، گفت: باید در تمامی کارها رضایت الهی را مد نظر قرار داد و در مقوله منابع انسانی، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی‌ها به گونه‌ای باشد که هیچ‌کس در تشکیلات سازمانی احساس تبعیض و بی‌عدالتی نکند.

در پایان این مراسم، اسلام بابایی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل منصوب و از زحمات رحمان حنایی، معاون پیشین، تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
