به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در همایش بازگشایی مدارس و نواخته شدن زنگ مهر، ایثار و مقاومت که با حضور مسئولان استانی وشهرستانی و همچنین جمعی از دانش‌آموزان در رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره ۸۵۰ دانش‌آموز و ۱۶۰ فرهنگی شهید گیلانی، اظهار کرد: در واقع از هر شهید گیلانی یک دانش‌آموز یا یک معلم در سنگر دفاع مقدس حضور داشته و این نشان‌دهنده نقش پررنگ جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به عدالت آموزشی و توسعه متوازن مدارس افزود: اگر عدالت آموزشی در مدارس محقق شود، عدالت در کل کشور تحقق خواهد یافت. توسعه ایران از توسعه مدرسه آغاز می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان استانی راهبردی در حوزه آموزش و پرورش کشور است، تصریح کرد: متأسفانه نظام آموزشی ما دانش‌آموزان را به سمت رشته‌های نظری سوق داده، در حالی که اساس توسعه در هنرستان‌ها و آموزش‌های مهارتی رقم می‌خورد.

حق‌شناس نقش هنرستان‌ها در توسعه کشور را بسیار مهم برشمرد و بیان کرد:امروز نزدیک به ۵۰ درصد دانش‌آموزان ما در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند و این سرمایه ارزشمندی برای آینده کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در کشاورزی، گردشگری و دریایی تصریح کرد: گیلان علاوه بر بارش‌های فراوان و منابع طبیعی، در حوزه گردشگری جایگاه ممتازی دارد، لذا یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه ساخت ۵۰۰ هتل در کشور است که ۵۰ هتل آن در گیلان پیش‌بینی شده است.

استاندار گیلان به اهمیت مهارت‌آموزی اشاره کرد و افزود: امروز در جهان، مهارت و توانمندی ملاک دستیابی به شغل و جایگاه اجتماعی است، نه صرفاً مدرک تحصیلی. اگر مهارت در مدارس و هنرستان‌ها توسعه یابد، ایران آینده‌ای مطمئن‌تر خواهد داشت.

حق‌شناس با بیان اینکه بخش‌هایی از خاک ایران در دوره قاجار و پهلوی از ایران خارج شده است، گفت: جوانان و دانش‌آموزان باید بدانند که دشمنی‌ها علیه ایران سابقه‌ای طولانی دارد و آنچه امروز کشور ما را حفظ کرده، مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی کشور در حوزه‌های مختلف بیان کرد: شغل دریانوردی یکی از مشاغل ارزشمند و پردرآمد جهان است، اما ما در این زمینه کمبود نیرو داریم، از این رو باید هنرستان‌های دریایی در گیلان و دیگر استان‌های ساحلی توسعه یابد تا از این مزیت استفاده شود.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان افزود: مزیت گیلان کشاورزی و گردشگری است، اما این به معنای نداشتن ظرفیت در حوزه پزشکی و مهندسی نیست، با این حال در کنار این توانمندی‌ها باید ظرفیت‌های بالقوه دریا و سواحل خزر را نیز بشناسیم و به بالفعل تبدیل کنیم

حق‌شناس نقطه آغاز مسیر توسعه و آبادانی کشور را مدرسه دانست و افزود: هر زمان مدارس ما آباد شوند، مطمئناً ایران نیز آباد خواهد شد. آینده توسعه کشور در گرو علم، مهارت و انگیزه نسل جوان است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت هنرستان‌ها و مهارت‌آموزی در مدارس گفت: اساس توسعه در هنرستان‌هاست. باید دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سوق داده شوند تا بتوانیم نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، فناوری و دریایی را پاسخ دهیم.

همچنین در پایان این مراسم، زمین چمن مصنوعی هنرستان <<زنده یاد علاقه مندان>> با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان به بهره برداری رسید.

گفتنی است، نماینده عالی دولت در گیلان در این مراسم از نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزی در این استان بازدید به عمل آورد و یک اصله نهال هم کاشت.

