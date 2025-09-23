خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«مهدیه قافله‌باشی» سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان قزوین شد

«مهدیه قافله‌باشی» سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان قزوین شد
کد خبر : 1690337
لینک کوتاه کپی شد.

در مراسمی با حضور دستیار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مهدیه قافله‌باشی بعنوان سرپرست جدید کتابخانه‌های عمومی استان قزوین معرفی شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، در مراسمی که امروز با حضور محمد خلج، دستیار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سجاد عمرانی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد، مهدیه‌سادات قافله‌باشی به عنوان سرپرست جدید کتابخانه‌های عمومی استان قزوین معارفه شد. 

همچنین در این مراسم ز ندا امیرلو، سرپرست سابق این نهاد تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است، مهدیه‌سادات قافله‌باشی عضویت در پنجمین دوره شورای شهر قزوین، ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قزوین و مدیریت فرهنگی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) را در کارنامه کاری خود دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی