به گزارش ایلنا از قزوین، در مراسمی که امروز با حضور محمد خلج، دستیار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سجاد عمرانی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد، مهدیه‌سادات قافله‌باشی به عنوان سرپرست جدید کتابخانه‌های عمومی استان قزوین معارفه شد.

همچنین در این مراسم ز ندا امیرلو، سرپرست سابق این نهاد تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است، مهدیه‌سادات قافله‌باشی عضویت در پنجمین دوره شورای شهر قزوین، ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قزوین و مدیریت فرهنگی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) را در کارنامه کاری خود دارد.

