به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر روز سه شنبه یکم مهرماه در گفت و گو با خبرنگارن اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محورهای مواصلاتی خرم‌آباد به یک دستگاه تریلی کشنده حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند. ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۴۰۰ لیتر فرآورده‌های نفتی از نوع مازوت خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظتامی لرستان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/