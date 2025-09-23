معاون استاندار لرستان:
تلاش برای توسعه فضاهای آموزشی در بروجرد
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از تلاش و پیگیری برای توسعه فضاهای آموزشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، قدرت اله ولدی امروز سه شنبه در آیین زنگ مهر گفت: باید چارچوبهای استاندارد را برای فضاهای آموزشی ایجاد کنیم تا دانشآموزان بتوانند در فضایی آرام به تحصیل بپردازند.
وی اظهار داشت: شهرستان بروجرد با داشتن دانشآموزان مستعد، نیازمند توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی میباشد و در این راستا با برنامهریزی دقیق و پیگیریهای مستمر برای ایجاد فضاهای استاندارد آموزشی در تلاش هستیم.
فرماندار ویژه بروجرد افزود: دانشآموزان شهرستان بروجرد توانستهاند رتبههای خوبی را در مسابقات دانشآموزی بدست آورند که این مهم مرهون تلاشهای معلمان و فرهنگیان است و باید قدردان این عزیزان باشیم.
ولدی در ادامه خواستار ایجاد عدالت آموزشی در استان و شهرستان شد و اظهار داشت: به دنبال ایجاد این مهم در سطح شهرستان هستیم تا با کمک خیرین و ایجاد مدارس استاندارد، توسعه آموزشی را فراهم کنیم.
در حال حاضر ۳ مدرسه نیمه ساز شهرستان تعیین تکلیف و نهایی شده و ۲ مدرسه کانکسی نیز برای سال تحصیلی جدید، با مدرسه نوساز جایگزین شده است.
وی همچنین در خصوص استخر دانشآموزی بروجرد و اشترینان عنوان کرد: با برنامهریزی انجام شده به دنبال تکمیل این دو استخر دانشآموزی هستیم
معاون استاندار در ادامه از مجمع خیرین مدرسه ساز استان و شهرستان و همچنین نمایندگان مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی خواست تا با همکاری و مشارکت برای ساخت و توسعه فضای آموزشی اقدام کنند.
ولدی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به هفته دفاع مقدس نیز گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز بسیاری از دانشمندان، پژوهشگران و مدافعان میهن، برای پاسداری از کشور اسلامی ایران، جان خود را فدا کردند.