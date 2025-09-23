تعزیر قاچاقچی دارو با جریمه هفت میلیاردی

به گزارش به ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی، اطهار داشت: پرونده نگهداری دارو قاچاق به ارزش 6 میلیارد و 699 میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده و غیرقابل مصرف انسانی بودن داروها، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط و معدوم سازی داروهای کشف شده، متخلف را به پرداخت 6 میلیارد و 699 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی گفت: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، داروها را در بازرسی از یک واحد مسکونی به ظن قاچاق کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/