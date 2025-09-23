به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی علیزاده فرماندار لامرد در آیین اختتامیه این دوره آموزشی ضمن قدردانی از دست اندرکاران و حامیان برگزاری کارگاه روزنامه نگاری، افزود : باتوجه به تحولات جهانی و عرصه روزنامه‌نگاری و ظهور تکنولوژی های نوین، لازم بود تا یک کارگاه آموزشی مبتنی بر محتواهای جدید علم روزنامه نگاری و روابط عمومی ، برای تقویت ارکان اطلاع‌رسانی دولت در شهرستان لامرد برنامه ریزی شود که خوشبختانه با مشارکت همه‌ی صنایع و بخش‌های اداری، این اتفاق مهم رخ داد.

وی افزود: خوشبختانه همکاری صمیمانه ای میان کارشناسان روابط عمومی دستگاه‌های اداری و خبرنگاران در لامرد وجود دارد که امیدوارم با هم افزایی شاهد اطلاع رسانی بیش از پیش خدمات دولت و انعکاس واقیعت ها باشیم.

علیزاده در ادامه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد که راهبری این دوره آموزشی را برعهده داشت، درخواست کرد تا برگزاری دیگر دوره‌های آموزشی با نیازسنجی از اصحاب رسانه و روابط عمومی در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه سیده زکیه سجادی با اعلام جزییات و اهداف این کارگاه آموزشی اظهار کرد : این کارگاه به صورت تئوری و تمرین های عملی با هدف توانمندسازی و ارتقای سواد تخصصی شاغلان روابط عمومی و خبرنگاران شهرستان‌های لامِرد و مُهر ، و با موضوعات «روزنامه نگاری در بحران» ، «سبک های نوین و جدید خبری» و «کاربرد هوش مصنوعی در هیأت تحریریه رسانه‌ها» در ٣٠ شهریور تا یکم مهر جاری در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد برگزار شد.

وی افزود: دکتر علیرضا خرازی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه، پژوهشگر هوش مصنوعی و رسانه‌های نوین به عنوان مدرس این کارگاه بود که در روز نخست، سرفصل‌های مربوط به «روزنامه نگاری در بحران» ارائه شد.

سجادی ادامه داد: نقش رسانه در انواع بحران (بحران های طبیعی اعم از «اتش سوزی سیل و زلزله» ، بحران های صنعتی و تکنولوژیک، بهداشتی و همه گیری و بحران سازمانی) ، اصول و استانداردهای روزنامه‌نگاری در بحران (سرعت، صحت، شفافیت)، مدیریت اخبار جعلی و شایعات در بحران و امنیت و سلامت خبرنگاران در میانه بحران از مباحث و سرفصل‌های روز نخست بود.

وی تصریح کرد : در «روزنامه نگاری بحران» با تمرین های عملی و مباحث تئوری گفته شد که خبرنگار، روابط عمومی و افکار عمومی در وقوع انواع بحران ها، چه نقش و وظایفی دارند و مطالعه موردی شامل پوشش رسانه‌ای بحران‌های جهانی (مثلاً کرونا، جنگ‌ها، بلایای طبیعی) و یک تمرین عملی شامل آتش سوزی یک واحد صنعتی در شهرستان، شبیه سازی و تولید خبر شد.

به گفته وی، روز دوم کارگاه آموزشی به سبک های نوین و جدید خبری اختصاص داشت که هیأت تحریریه رسانه ها و فعالان روابط عمومی با تحولات روزنامه‌نگاری سنتی تا مدرن آشنا شدند و سبک های قدیمی خبری یاداوری شد و ارزش‌ها و عناصر روزنامه‌نگاری نوین و کلاسیک، و ویژگی و تفاوت‌های روزنامه‌نگاری راه‌حل‌محور،روزنامه‌نگاری داده‌ای و ابزارهای آن، روزنامه‌نگاری تعاملی و چندرسانه‌ای، روزنامه‌نگاری مشارکتی و شهروندی، به صورت کامل ارائه و تبیین شد که طراحی یک خبر با سبک داده ای از تمرین های روز دوم کارگاه بود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد در ادامه بیان کرد : با پیشرفت تکنولوژی و ظهور ابزارهای جدید از جمله هوش مصنوعی ، محتوای روز سوم کارگاه به کاربرد هوش مصنوعی در هیأت تحریریه رسانه‌ها اختصاص داشت که آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی در تولید خبر، کاربرد AI در راستی‌آزمایی و مبارزه با فیک‌نیوز، شخصی‌سازی و تحلیل رفتار مخاطبان با کمک هوش مصنوعی و ربات‌های خبری (Automated Journalism) و آینده تحریریه‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای اخلاقی و حرفه‌ای AI در رسانه از دیگر مباحث کاربردی در سومین روز این کارگاه آموزشی بود که تمرین های عملی از جمله کار با یک ابزار هوش مصنوعی (مثل تولید تیتر یا تحلیل متن خبری) انجام شد.

وی یادآور شد : تلاش شد تا در این سه روز، فقط تاکید بر ارائه مباحث تئوری نباشد و کارگاه آموزشی به صورت عملی و تعاملی، پروژه محور و با ارائه اطلاعات روز دنیا، همراه باشد که با ارزیابی انجام شده در پایان دوره، رضایت حداکثری فراگیران اعلام شد و گواهی معتبر نیز از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد برای شرکت کنندگان صادر می‌شود.

سجادی در بخشی از سخنانش به مشارکت حامیان این دوره آموزشی اشاره کرد و از مساعدت و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، شهرداری و شورای اسلامی شهر لامرد، کارخانه گچ اهل، منطقه عملیاتی پارسیان، پالایشگاه گاز پارسیان ، منطقه ویژه اقتصادی لامرد و مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) ، فرمانداری لامرد، دفتر نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه های آزاد و پیام نور، دادگستری لامرد، خانه کارگر، بیمه ایران-نمایندگی قائدی، نمایندگی کرمان موتور لامرد و موسسه مطبوعاتی پارس ساحلی وطن، تشکر و قدردانی کرد.

