صدور شناسنامه برای 26 هزار هکتار از باغات استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: تاکنون بیش از 50 هزار و 426 هکتار از باغات استان قزوین برای دریافت شناسنامه درخواست داده‌اند که از این میزان، شناسنامه برای 26 هزار و 85 هکتار صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در تمامی شهرستان‌های استان در حال اجرا است، شهرستان‌های قزوین و بویین‌زهرا را پیشرو در اجرای این طرح معرفی کرد.

پیله‌فروش هدف از اجرای این طرح را ساماندهی و مستندسازی باغات، ارتقای بهره‌وری، شفاف‌سازی اطلاعات بهره‌برداران و مدیریت بهینه منابع آب و خاک عنوان کرد و افزود: صدور شناسنامه باغی، امکان دسترسی باغداران به خدمات حمایتی دولت از جمله تسهیلات بانکی، بیمه محصولات، مشاوره‌های فنی و برنامه‌های اصلاحی باغات را تسهیل می‌کند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اجرای طرح شناسنامه باغات به جهاد کشاورزی کمک می‌کند تا بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز از سطح زیر کشت، نوع محصول، سن درختان و میزان بهره‌برداری در اختیار داشته باشد و بر اساس آن برای اصلاح و جایگزینی باغات فرسوده، مدیریت آفات و بیماری‌ها، بهبود عملکرد و افزایش تولید محصولات باغی برنامه‌ریزی کند.

