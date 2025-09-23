خبرگزاری کار ایران
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

صدور شناسنامه برای 26 هزار هکتار از باغات استان قزوین

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از صدور شناسنامه برای بیش از 26 هزار هکتار از باغات این استان خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: تاکنون بیش از 50 هزار و 426 هکتار از باغات استان قزوین برای دریافت شناسنامه درخواست داده‌اند که از این میزان، شناسنامه برای 26 هزار و 85 هکتار صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در تمامی شهرستان‌های استان در حال اجرا است، شهرستان‌های قزوین و بویین‌زهرا را پیشرو در اجرای این طرح معرفی کرد.

پیله‌فروش هدف از اجرای این طرح را ساماندهی و مستندسازی باغات، ارتقای بهره‌وری، شفاف‌سازی اطلاعات بهره‌برداران و مدیریت بهینه منابع آب و خاک عنوان کرد و افزود: صدور شناسنامه باغی، امکان دسترسی باغداران به خدمات حمایتی دولت از جمله تسهیلات بانکی، بیمه محصولات، مشاوره‌های فنی و برنامه‌های اصلاحی باغات را تسهیل می‌کند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اجرای طرح شناسنامه باغات به جهاد کشاورزی کمک می‌کند تا بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز از سطح زیر کشت، نوع محصول، سن درختان و میزان بهره‌برداری در اختیار داشته باشد و بر اساس آن برای اصلاح و جایگزینی باغات فرسوده، مدیریت آفات و بیماری‌ها، بهبود عملکرد و افزایش تولید محصولات باغی برنامه‌ریزی کند.

