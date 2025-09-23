خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس:

مدیریت پسماند، نخستین درس کلاس اولی‌ها در جشن شکوفه‌ها

مدیریت پسماند، نخستین درس کلاس اولی‌ها در جشن شکوفه‌ها
کد خبر : 1690293
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با حضور در دبستان دخترانه امید ایران، نخستین روز تحصیلی کلاس اولی‌ها را رنگ و بوی محیط زیستی بخشیدند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی رئیس این سازمان اظهار کرد: آموزش سبک زندگی صحیح و عادت‌های زیست‌محیطی باید از دوران کودکی آغاز شود. دانش‌آموزان امروز، آینده‌سازان فردا هستند و اگر از همین سنین با اهمیت حفاظت از محیط زیست آشنا شوند، در آینده جامعه‌ای سالم‌تر و شهری پاک‌تر خواهیم داشت.

وی افزود: کارشناسان آموزش سازمان با زبانی ساده، مفاهیم ابتدایی مدیریت پسماند را برای ۹۴ دانش‌آموز کلاس اولی تشریح کردند و در ادامه این برنامه، شخصیت عروسکی “بابامراد” به‌عنوان دوستدار محیط زیست با اهدای هدایای فرهنگی به دانش‌آموزان، لحظاتی شاد و به‌یادماندنی برای آن‌ها رقم زد.

ترابی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در مدارس گفت: سازمان مدیریت پسماند همواره تلاش کرده است با حضور در جمع دانش‌آموزان، موضوعاتی همچون راهکارهای کاهش تولید زباله، ساعت خروج زباله و سایر اصول مدیریت پسماند را به یک فرهنگ عمومی در میان نسل آینده و خانواده های آن ها تبدیل کند.

گفتنی است، برنامه‌های آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس ویژه مدارس، در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و همچون سال‌های گذشته به‌تدریج در مدارس مختلف شهر و پایه‌های گوناگون اجرا می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی