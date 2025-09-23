رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس:
مدیریت پسماند، نخستین درس کلاس اولیها در جشن شکوفهها
کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با حضور در دبستان دخترانه امید ایران، نخستین روز تحصیلی کلاس اولیها را رنگ و بوی محیط زیستی بخشیدند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی رئیس این سازمان اظهار کرد: آموزش سبک زندگی صحیح و عادتهای زیستمحیطی باید از دوران کودکی آغاز شود. دانشآموزان امروز، آیندهسازان فردا هستند و اگر از همین سنین با اهمیت حفاظت از محیط زیست آشنا شوند، در آینده جامعهای سالمتر و شهری پاکتر خواهیم داشت.
وی افزود: کارشناسان آموزش سازمان با زبانی ساده، مفاهیم ابتدایی مدیریت پسماند را برای ۹۴ دانشآموز کلاس اولی تشریح کردند و در ادامه این برنامه، شخصیت عروسکی “بابامراد” بهعنوان دوستدار محیط زیست با اهدای هدایای فرهنگی به دانشآموزان، لحظاتی شاد و بهیادماندنی برای آنها رقم زد.
ترابی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در مدارس گفت: سازمان مدیریت پسماند همواره تلاش کرده است با حضور در جمع دانشآموزان، موضوعاتی همچون راهکارهای کاهش تولید زباله، ساعت خروج زباله و سایر اصول مدیریت پسماند را به یک فرهنگ عمومی در میان نسل آینده و خانواده های آن ها تبدیل کند.
گفتنی است، برنامههای آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس ویژه مدارس، در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و همچون سالهای گذشته بهتدریج در مدارس مختلف شهر و پایههای گوناگون اجرا میشود.