مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت:

تاسیسات شیرین سازی طرح انتقال آب به جناح و بستک ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تاسیسات شیرین سازی طرح انتقال آب به جناح و بستک ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: پروژه انتقال آب از دریا به شهرستان بستک در اجرای خط انتقال، مخازن ذخیره و تامین برق به طور کامل اجرا و تاسیسات شیرین سازی تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تکمیل آن، تحول بزرگی در تأمین آب غرب استان ایجاد خواهد شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزه‌ پور در نشست شورای اداری بستک که با حضور نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بحران منابع آبی در شهرستان‌ های بندر لنگه و بستک را جدی توصیف کرد و افزود: به دلیل شور بودن سفره‌ های زیرزمینی و خشکسالی‌ های پیاپی، به‌ ویژه در زمستان گذشته که بارش‌ها تقریباً صفر بود، شرایط آبی این مناطق بحرانی‌ تر شده است.

حمزه‌ پور ادامه داد: پروژه انتقال آب بستک با ظرفیت روزانه ۸ هزار متر مکعب و اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان در مسیر کوهستانی سخت اجرا شده و با تکمیل آب شیرین کن، بخش زیادی از مشکلات آب آشامیدنی شهرستان بستک رفع خواهد شد.

به گفته وی، آب شیرین کن مذکور در ساحل بندرچارک در حال احداث است که پیش بینی می شود تا سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
حمزه پور همچنین از پیگیری های نماینده غرب هرمزگان در تحقق این پروژه نیز قدردانی کرد.

گفتنی است، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از تلاش‌ ها و پیگیری‌های مجدانه عبدالحمید حمزه‌ پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در اجرای این پروژه قدردانی کرد.

