خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سطح زرد هواشناسی مازندران در پی تداوم فعالیت سامانه بارشی

هشدار سطح زرد هواشناسی مازندران در پی تداوم فعالیت سامانه بارشی
کد خبر : 1690280
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار سطح زرد از تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس این هشدار از صبح سه‌شنبه اول مهرماه تا پایان وقت چهارشنبه دوم مهر، بارش متناوب باران، وزش باد و احتمال وقوع رعد و برق در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

منطقه اثر این سامانه، سطح استان اعلام شده و نوع مخاطره شامل آب‌گرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانه‌ها، احتمال وقوع سیلاب، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خطر صاعقه عنوان شده است.

هواشناسی مازندران در توصیه‌های خود از شهروندان خواسته است ضمن پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته و از انجام فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی خودداری کنند.

این هشدار در حالی صادر شده که پیش‌تر نیز کارشناسان نسبت به ناپایداری‌های جوی در آغاز فصل پاییز هشدار داده بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی