هشدار سطح زرد هواشناسی مازندران در پی تداوم فعالیت سامانه بارشی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس این هشدار از صبح سه‌شنبه اول مهرماه تا پایان وقت چهارشنبه دوم مهر، بارش متناوب باران، وزش باد و احتمال وقوع رعد و برق در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

منطقه اثر این سامانه، سطح استان اعلام شده و نوع مخاطره شامل آب‌گرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانه‌ها، احتمال وقوع سیلاب، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خطر صاعقه عنوان شده است.

هواشناسی مازندران در توصیه‌های خود از شهروندان خواسته است ضمن پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته و از انجام فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی خودداری کنند.

این هشدار در حالی صادر شده که پیش‌تر نیز کارشناسان نسبت به ناپایداری‌های جوی در آغاز فصل پاییز هشدار داده بودند.

انتهای پیام/