طنین زنگ مهر در هرمزگان؛ آغاز سال تحصیلی با شور دانشآموزان و معلمان +فیلم
همزمان با سراسر کشور، زنگ آغاز سال تحصیلی امروز در مدارس هرمزگان نواخته شد و بیش از ۴۵۰ هزار دانشآموز در ۱۹ هزار کلاس درس و سههزار و ۷۰۰ مدرسه استان، فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین نمادین آغاز سال تحصیلی امروز با حضور نماینده ولیفقیه در استان، استاندار هرمزگان و نماینده مقام عالی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که روز سهشنبه در دبستان پالایشگاه نفت بندرعباس برگزار شد، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با تبریک آغاز سال تحصیلی و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، این همزمانی را حامل پیام «تلاش، ایثار و آیندهسازی» برای نسل جدید دانست.
وی با تأکید بر اهمیت فراهمکردن شرایط مطلوب آموزشی برای دانشآموزان گفت: وظیفه ما ایجاد محیطی امن و مجهز برای تعلیم و تربیت است و وظیفه شما دانشآموزان، تلاش برای علمآموزی و فتح قلههای دانش؛ چراکه دانایی، مقدمه توانایی است.
استاندار هرمزگان در ادامه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای آموزشی ارائه کرد و افزود: در سال جاری ۱۳۵ مدرسه با ۵۴۴ کلاس درس احداث و تحویل آموزش و پرورش شده که امکان تحصیل بیش از ۵۵ هزار دانشآموز را فراهم میکند. همچنین ۳۴۰ پروژه نیمهتمام آموزشی در دست اجرا است و تفاهمنامه ساخت ۲۴۵ مدرسه دیگر با مشارکت خیران و مردم به امضا رسیده است.
وی مشارکت صنایع بزرگ و خیران مدرسهساز را از عوامل مهم توسعه آموزش در هرمزگان عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر، با همراهی پالایشگاه نفت بندرعباس و خیران، هنرستانها و مدارس متعددی در مناطق محروم ساخته شده که علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، بستر مناسبی برای مهارتآموزی و اشتغال آینده دانشآموزان فراهم کرده است.آشوری تازیانی در پایان با خطاب به دانشآموزان تأکید کرد: شما سرمایههای امروز و آیندهسازان فردای کشورید. با تلاش و انگیزه میتوانید در مسیر پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقشآفرینی کنید.
آغاز سال تحصیلی با رویکرد عدالت آموزشی و اجرای سند تحول بنیادین در هرمزگان
فرشته حشمتیان، مشاور وزیر آموزش و پرورش، با تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ گفت: این سال تحصیلی با رویکرد عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و اجرای سند تحول بنیادین آغاز میشود.
وی با بیان اینکه تحقق رسالت تعلیم و تربیت تنها با همکاری خانوادهها، تلاش معلمان و حمایت مسئولان امکانپذیر است، افزود: مدارس، نقطه آغاز شکوفایی علمی و اخلاقی نسل آینده هستند و مهرماه فرصتی است برای زنده کردن شور و نشاط در جامعه.
حشمتیان با یادآوری پیام وزیر آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی و همچنین فداکاریهای شهدا و معلمان ایثارگر تأکید کرد: یاد شهیدان دفاع مقدس، شهدای هستهای و معلمان شهید، الهامبخش جامعه تعلیم و تربیت است و ما باید پاسخگوی اعتماد خانوادهها و خون شهدا باشیم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به محورهای اصلی سال تحصیلی جدید اظهار کرد: اجرای سند تحول بنیادین، تحول در برنامههای درسی، توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، ایمنسازی و بازسازی مدارس و توانمندسازی دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
وی از تلاشهای معلمان و مدیران قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همت فرهنگیان و مشارکت خانوادهها، سال تحصیلی جدید سالی سرشار از موفقیت برای دانشآموزان و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشور باشد.
آغاز سال تحصیلی با شور دانشآموزان و معلمان
منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در این مراسم با تبریک فرا رسیدن مهر به دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها اظهار کرد: امسال با بهرهبرداری از ۱۳۵ مدرسه جدید در قالب ۵۴۰ کلاس درس و ورود بیش از ۱۴۰۰ معلم تازهنفس به چرخه آموزش، سالی پُررونق و امیدوارکننده پیش روی نظام آموزشی استان خواهد بود.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای آموزش و پرورش افزود: هماکنون ۳۴۰ پروژه نیمهتمام آموزشی با پیشرفت ۵۰ درصدی در استان وجود دارد و تفاهمنامه احداث ۲۴۵ مدرسه جدید نیز امضا شده که عملیات اجرایی آنها بهزودی آغاز خواهد شد.
ضیایی با قدردانی از حمایتهای استاندار هرمزگان، خیران مدرسهساز و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: طی سال جاری بیش از ۶۰۰ فرهنگی بازنشسته شدند که برای جبران کمبود نیرو، بخشی از بازنشستگان، دانشجومعلمان و نیروهای حقالتدریس به کار گرفته شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین به موفقیت دانشآموزان هرمزگانی در کنکور سراسری اشاره کرد و گفت: کسب ۱۵ رتبه زیر هزار و یک رتبه تکرقمی کشوری نشاندهنده ظرفیت علمی بالای فرزندان این استان است.
وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزشی محور اصلی برنامههای سال تحصیلی جدید است و تحقق آن بدون همراهی نهادهای اجتماعی، خیران و دستگاههای اجرایی میسر نخواهد بود.
ضیایی در پایان با اشاره به اهمیت نشاط و شادابی دانشآموزان در نخستین روز مدرسه گفت: در مراسم آغاز سال تحصیلی تلاش شد برنامهها در فضایی شاد، کوتاه و انگیزشی برگزار شود تا سال جدید با انرژی و امید بیشتری آغاز گردد.