خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جذب 100 درصدی اعتبارات عمرانی همدان

جذب 100 درصدی اعتبارات عمرانی همدان
کد خبر : 1690231
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان با بیان اینکه این استان در سطح کشور در جذب اعتبارات زودتر از موعد مقرر پیشرو است، گفت: ۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استان در سال ۱۴۰۳ به طور کامل جذب شد.

به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: کل منابع مالی استان قبل از پایان مهلت قانونی به صورت کامل جذب شده و این موفقیت مرهون همدلی و پیگیری مدیران و ذیحسابان است.

وی با اشاره به میزان اعتبارات جذب‌شده استان گفت: از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ۱۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی ۴۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال جذب شده که در مجموع رقم قابل توجهی برای توسعه استان به شمار می‌رود.

پیمانی تصریح کرد: از این مبلغ حدود پنج هزار میلیارد ریال طی شهریور ماه به عنوان اعتبار جدید به استان تزریق شده که این روند نویدبخش آینده‌ای روشن در توسعه زیرساخت‌های استان و نشان از پیگیری های مستمر دارد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد ۶۷ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان اعتبارات استان ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است و درسال ۱۴۰۳ این به مبلغ به ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد که تمامی آن در استان جذب شده است.

وی تعامل و تلاش‌های همه دستگاه‌های نظارتی استان، به‌ویژه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سایر نهادهای همراه در این مسیر قدردانی کرد و افزود: نظارت دقیق و همراهی این نهادها زمینه جذب کامل و با کیفیت اعتبارات و اجرای پروژه‌ها را فراهم کرده است.

پیمانی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اعتبارات، مسیر توسعه پایدار و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان را هموار می‌کند و مردم به زودی ثمرات آن را در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی