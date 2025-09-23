جذب 100 درصدی اعتبارات عمرانی همدان

به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: کل منابع مالی استان قبل از پایان مهلت قانونی به صورت کامل جذب شده و این موفقیت مرهون همدلی و پیگیری مدیران و ذیحسابان است.

وی با اشاره به میزان اعتبارات جذب‌شده استان گفت: از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ۱۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی ۴۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال جذب شده که در مجموع رقم قابل توجهی برای توسعه استان به شمار می‌رود.

پیمانی تصریح کرد: از این مبلغ حدود پنج هزار میلیارد ریال طی شهریور ماه به عنوان اعتبار جدید به استان تزریق شده که این روند نویدبخش آینده‌ای روشن در توسعه زیرساخت‌های استان و نشان از پیگیری های مستمر دارد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد ۶۷ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان اعتبارات استان ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است و درسال ۱۴۰۳ این به مبلغ به ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد که تمامی آن در استان جذب شده است.

وی تعامل و تلاش‌های همه دستگاه‌های نظارتی استان، به‌ویژه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سایر نهادهای همراه در این مسیر قدردانی کرد و افزود: نظارت دقیق و همراهی این نهادها زمینه جذب کامل و با کیفیت اعتبارات و اجرای پروژه‌ها را فراهم کرده است.

پیمانی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اعتبارات، مسیر توسعه پایدار و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان را هموار می‌کند و مردم به زودی ثمرات آن را در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.

