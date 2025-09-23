جذب 100 درصدی اعتبارات عمرانی همدان
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان با بیان اینکه این استان در سطح کشور در جذب اعتبارات زودتر از موعد مقرر پیشرو است، گفت: ۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استان در سال ۱۴۰۳ به طور کامل جذب شد.
به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: کل منابع مالی استان قبل از پایان مهلت قانونی به صورت کامل جذب شده و این موفقیت مرهون همدلی و پیگیری مدیران و ذیحسابان است.
وی با اشاره به میزان اعتبارات جذبشده استان گفت: از محل تملک داراییهای سرمایهای استان ۱۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی ۴۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال جذب شده که در مجموع رقم قابل توجهی برای توسعه استان به شمار میرود.
پیمانی تصریح کرد: از این مبلغ حدود پنج هزار میلیارد ریال طی شهریور ماه به عنوان اعتبار جدید به استان تزریق شده که این روند نویدبخش آیندهای روشن در توسعه زیرساختهای استان و نشان از پیگیری های مستمر دارد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد ۶۷ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان اعتبارات استان ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است و درسال ۱۴۰۳ این به مبلغ به ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد که تمامی آن در استان جذب شده است.
وی تعامل و تلاشهای همه دستگاههای نظارتی استان، بهویژه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سایر نهادهای همراه در این مسیر قدردانی کرد و افزود: نظارت دقیق و همراهی این نهادها زمینه جذب کامل و با کیفیت اعتبارات و اجرای پروژهها را فراهم کرده است.
پیمانی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اعتبارات، مسیر توسعه پایدار و اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی استان را هموار میکند و مردم به زودی ثمرات آن را در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.